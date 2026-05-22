Una iniciativa destinada a fortalecer y acompañar el trabajo que realizan clubes, deportistas y comisiones vecinales de la ciudad.

En esta edición, fueron más de 50 las entidades y referentes que recibieron bonos para su comercialización, entre instituciones deportivas, deportistas, referentes culturales y comisiones barriales, consolidando una propuesta amplia y participativa que busca generar beneficios directos para distintos sectores de la comunidad.

A través de esta propuesta, cada institución podrá beneficiarse directamente con el 100% de lo recaudado por la venta de los bonos asignados, generando una herramienta concreta de apoyo económico para continuar desarrollando actividades, sostener espacios comunitarios y promover la inclusión social a través del deporte y el trabajo barrial.

El intendente Julio Chun Barreto destacó la importancia de esta herramienta para seguir fortaleciendo las instituciones y acompañar el crecimiento de la comunidad.

“Que puedan invertir en sus clubes, equipos, barrios, en sus cursos y en las actividades culturales más importantes que tiene nuestra comunidad. Esta herramienta hay que aprovecharla”, expresó.

Además, remarcó que los premios fueron pensados para ser útiles y de gran aprovechamiento para las familias: “Ojalá el televisor permita mirar el Mundial en familia. Son premios que realmente se utilizan mucho”.

Durante su mensaje, también puso en valor el esfuerzo colectivo que se realiza en un contexto complejo: “Más allá de la situación difícil, todos hacemos un enorme esfuerzo para que a nuestra comunidad le vaya bien”.

En ese marco, celebró la reciente finalización de la nueva iluminación del campo de deportes municipal, una inversión superior a los 40 millones de pesos que hoy permite potenciar las actividades deportivas nocturnas, ampliar el uso de los espacios públicos y seguir posicionando a Montecarlo como sede de eventos deportivos y comunitarios de gran nivel.

Por su parte, el director de Deportes, Fredy Cuba, destacó que esta edición del Bono Montecarlense representa una inversión superior a los 150 millones de pesos en premios, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el deporte, las instituciones y el desarrollo comunitario.

El Bono Montecarlense tiene un valor de $5.000 y contará con importantes premios:

Moto 110 cc

Smart TV 50”

Aire acondicionado

Cocina 4 hornallas

Lavarropas automático

Los sorteos se realizarán en vivo entre junio y octubre, abiertos a toda la comunidad.

Con esta iniciativa, la gestión municipal continúa fortaleciendo el trabajo de las instituciones, generando oportunidades para los barrios y acompañando el crecimiento de toda la comunidad montecarlense.

“Esto es para seguir trabajando en conjunto, fortaleciendo nuestras actividades y brindando más oportunidades a los montecarlenses”, concluyó el jefe comunal.