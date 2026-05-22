

La tecnología al servicio de la vida. El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” se capacita en perfusión renal con respaldo del INCUCAI





El Hospital Escuela reforzó recientemente su rol como centro trasplantológico de referencia regional al recibir capacitación especializada del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en el uso de máquinas de perfusión renal, equipos que permiten recuperar riñones de donantes con criterios expandidos, mejorar su viabilidad y reducir la necesidad de diálisis post-trasplante, ampliando así el pool de órganos disponibles en todo el país.



Qué es la perfusión renal y por qué cambia el juego trasplantológico



La perfusión renal no es un concepto menor en el mapa de la medicina de trasplantes. Se trata de una tecnología que conecta un riñón extraído, que en condiciones normales podría ser descartado, a un circuito mecánico que simula su funcionamiento, manteniéndolo viable y mejorando su calidad antes de llegar al receptor.



La coordinadora de calidad y gestión de procesos del INCUCAI, Farm. María de los Ángeles Yrbas, fue una de las especialistas que encabezó la jornada en el Madariaga. En su exposición explicó que los equipos cumplen dos funciones clave: “disminuir la tasa de pacientes que reciben riñones y tardan en tener función renal post-trasplante y por otro lado también aumentan el pool de riñones disponibles, porque permite utilizar riñones que de otra manera se hubieran descartado”.



En términos concretos, esto significa que órganos que hasta hace poco representaban un riesgo demasiado alto para ser trasplantados, hoy tienen una segunda oportunidad gracias a esta tecnología.



El Madariaga, nodo activo del programa nacional



El hospital Escuela no es un observador pasivo de este avance: es uno de los puntos neurálgicos donde el Programa Nacional de Máquinas de Perfusión Renal del INCUCAI opera en la práctica.



La institución cuenta actualmente con dos equipos de perfusión, lo que la posiciona como un centro estratégico dentro de la red trasplantológica del país. Yrbas fue precisa al respecto: “Estamos visitando el Hospital Madariaga porque es una de las locaciones donde funciona el Programa Nacional de Máquinas de Perfusión Renal”, señaló, subrayando el peso específico que tiene la institución misionera en el esquema nacional.



La capacitación cubrió la gestión documental, la trazabilidad del órgano, el monitoreo de los equipos y el soporte técnico-operativo, aspectos que hacen a la evidencia y al rigor de cada procedimiento.



Soporte técnico, quirófano y logística: la otra cara del entrenamiento



Junto a Yrbas, la Lic. Gabriela Fuertes, licenciada en instrumentación quirúrgica y asesora de la Dirección Médica del INCUCAI, aportó el componente técnico-operativo de la jornada. Su rol incluyó el soporte en logística, manejo de quirófano e insumos, aspectos críticos para que la tecnología funcione de manera segura y eficiente en el momento que más importa: durante el procedimiento.



“Les voy a enseñar de qué forma se usa la máquina, cuáles son los cuidados de la máquina, de qué forma debe trasladarse y conocer todas las partes funcionales que contiene”, detalló Fuertes ante el equipo del Servicio de Nefrología del Madariaga. El entrenamiento conjunto entre los profesionales locales y los enviados del INCUCAI marca una dinámica de actualización continua que fortalece la capacidad instalada de la institución y eleva los estándares de atención en trasplante renal en toda la región.



La fundación Parque de la Salud: coordinación e inversión tecnológica que sostiene el avance



Detrás de cada capacitación, cada equipo incorporado y cada protocolo implementado en el Madariaga, hay una estructura que hace posible la articulación: la Fundación Parque de la Salud.



Su rol en la gestión coordinada entre el hospital, el INCUCAI y los programas nacionales es determinante para que Misiones pueda sostener un nivel de complejidad médica que trasciende sus fronteras provinciales. La Fundación actúa como puente institucional y motor de inversión en tecnología calificada, garantizando que equipamiento de alta complejidad, como las máquinas de perfusión renal, no solo esté disponible, sino que sea operado por profesionales debidamente entrenados y respaldados por protocolos de calidad.



En un sistema de salud donde la diferencia entre un riñón viable y uno descartado puede significar años de vida para un paciente en lista de espera, ese rol de coordinación no es accesorio: es esencial.

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