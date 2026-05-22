El Municipio a través de la Dirección General de Turismo e Inversiones, llevó adelante una importante agenda de reuniones estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales, posicionar a Posadas como destino turístico y de inversiones



La delegación municipal estuvo integrada por el director general de Turismo e Inversiones, Lionel Dahir, y el director de Turismo, Jonatan Rodríguez, quienes mantuvieron encuentros con organismos públicos, operadores mayoristas, redes internacionales y referentes vinculados al desarrollo turístico inteligente.

Uno de los encuentros centrales se realizó con autoridades de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, donde se abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al fortalecimiento del destino Posadas y al desarrollo de nuevas estrategias orientadas a la promoción turística y la atracción de inversiones.

Además, se concretó una reunión con Marcelo Capdevila, presidente de Grupo GEA Argentina, y María José Boccardo, gerente de Producto de la entidad. El Grupo GEA nuclea a una de las mayores redes de agencias de viajes de Iberoamérica, integrando actualmente a más de 1.500 agencias independientes en todo el mundo. Durante el encuentro se dialogó sobre el potencial de Posadas como destino emergente, las oportunidades de comercialización turística y futuras acciones conjuntas para incorporar a la ciudad dentro de nuevas estrategias de promoción y venta.

La agenda también incluyó una reunión con Guillermo Monti, gerente general de Amichi Operador Mayorista, empresa con más de 40 años de trayectoria y liderazgo en el mercado turístico argentino, especializada en el destino Argentina. Allí se avanzó en propuestas de articulación y promoción para seguir posicionando a Posadas dentro de los principales circuitos turísticos nacionales.

Otro de los encuentros destacados se desarrolló junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, donde la delegación fue recibida por Eugenia Wehbe, directora de Desarrollo Turístico, y Lila Bacigalupo, directora de Promoción. En la reunión se trabajó en la articulación de acciones promocionales conjuntas de cara a la temporada turística de julio, buscando fortalecer el flujo turístico hacia Posadas y generar nuevas oportunidades de intercambio de promoción y buenas prácticas entre destinos.

Asimismo, mantuvieron una reunión con Gonzalo La Rosa, referente en innovación turística, con quien se avanzó en el proceso de transformación de Posadas hacia un modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), una estrategia orientada a modernizar la gestión turística a través de la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.

En el marco de esta agenda estratégica también se presentó oficialmente el Cluster de Turismo de Posadas, una iniciativa orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, potenciando el crecimiento del destino y generando mayores oportunidades para toda la cadena de valor turística.

Desde la Dirección General de Turismo e Inversiones destacaron que este tipo de acciones resultan fundamentales para continuar posicionando a Posadas a nivel nacional, atraer visitantes, fortalecer el sector privado y seguir generando impacto económico en actividades vinculadas al turismo, como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios.