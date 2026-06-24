Brasil buscará sellar su clasificación ante Escocia, mientras que México se enfrentará a República Checa para mantener la cima en su grupo, en una jornada clave del Mundial 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 continuará este miércoles 24 de junio con seis encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varias selecciones. Los grupos A, B y C tendrán acción en una jornada que reunirá a candidatos al título, equipos locales y seleccionados que buscan avanzar a la próxima ronda.

La actividad comenzará con los partidos del Grupo B. Suiza enfrentará a Canadá en Vancouver, mientras que Bosnia y Herzegovina se medirá con Qatar en Seattle. Canadá llega como uno de los protagonistas de la zona y buscará sostener su buen momento ante el conjunto europeo.

Más tarde será el turno del Grupo C, donde Brasil afrontará un nuevo compromiso frente a Escocia en Miami. En simultáneo, Marruecos jugará ante Haití en Atlanta. El seleccionado brasileño aparece entre los candidatos al título y buscará consolidar su posición en una zona que también mantiene a Marruecos con aspiraciones de clasificación.

La jornada cerrará con los dos encuentros correspondientes al Grupo A. México recibirá a República Checa en el Estadio Ciudad de México, mientras que Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en Monterrey. El seleccionado mexicano llega como líder de su grupo y ya clasificó a la siguiente instancia de la cita mundialista.

Además del interés deportivo, varios de estos cruces pueden modificar el panorama de clasificación. En los grupos A, B y C todavía existen equipos con posibilidades matemáticas de avanzar, por lo que cada punto adquiere un valor determinante en la recta final de la fase inicial.

Los resultados de este miércoles pueden dejar a varias selecciones muy cerca de los dieciseisavos de final y comenzar a perfilar los primeros cruces de la etapa eliminatoria.