El Mundial 2026 continuará este martes con una intensa jornada de la fase de grupos en Estados Unidos, México y Canadá. Se disputarán cinco encuentros con presencia de selecciones como Inglaterra, Portugal y Colombia, en partidos clave para la clasificación.

El Mundial 2026 de fútbol, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá este martes 23 de junio una nueva jornada correspondiente a la fase de grupos. La programación incluye cinco partidos distribuidos a lo largo del día, con selecciones protagonistas como Inglaterra, Portugal, Colombia y Croacia en distintos escenarios del torneo.

La actividad comenzará a la medianoche (hora de Argentina) con el duelo entre Jordania y Argelia, correspondiente al Grupo J, en el San Francisco Bay Area Stadium. Este encuentro abrirá una fecha cargada de definiciones en la lucha por la clasificación.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/deportes-2/francia-e-irak-tormentas-electricas/embed#?secret=VBLDKFJRKi#?secret=eDLQCGR7uk

Más tarde, desde las 14:00, Portugal enfrentará a Uzbekistán en Houston por el Grupo K, en un partido que puede resultar determinante para la tabla. En simultáneo, las selecciones buscan consolidar posiciones en una zona que se mantiene muy pareja.

A las 17:00 será el turno de Inglaterra frente a Ghana, en Boston, en un cruce atractivo del Grupo L entre dos equipos con aspiraciones de avanzar con comodidad a la siguiente fase. El resultado puede empezar a marcar tendencias dentro de la zona.

La jornada continuará a las 20:00 con el encuentro entre Panamá y Croacia en Toronto, también por el Grupo L, en un choque de estilos que promete intensidad. Finalmente, Colombia cerrará el día a las 23:00 ante el Repechaje 1 en Guadalajara, en un partido clave del Grupo K para su futuro en el certamen.