La apertura de sobres con las ofertas económicas de la licitación AlmaSADI, convocada por la Secretaría de Energía de la Nación, se llevará a cabo este miércoles 24 de junio a las 14:30 hs. Esta convocatoria busca instalar 700 MW de almacenamiento con baterías de litio a lo largo de 18 provincias argentinas (incluyendo nodos clave en Misiones) para reforzar la estabilidad de la red eléctrica sumando tecnología capaz de responder con rapidez ante picos de demanda o necesidades de respaldo operativo.

En la primera etapa, el Gobierno nacional confirmó 232 propuestas calificadas tras una respuesta histórica del sector. Misiones quedó incluida con propuestas vinculadas a nodos de conexión ubicados en Iguazú, Aristóbulo del Valle, Wanda, San Vicente y San Isidro. Se trata de puntos relevantes para la operación eléctrica provincial, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda y de necesidad de fortalecer la infraestructura disponible.

Herramienta clave en la provincia

La incorporación de estos sistemas permitiría sumar una herramienta clave para acompañar la expansión del sistema eléctrico misionero. Las baterías pueden ayudar a cubrir momentos de mayor consumo, aportar reserva de rápida respuesta, mejorar el control de tensión y reducir el impacto de eventuales restricciones o fallas en la red de transporte. En nuestra provincia, donde además se avanza fuertemente en proyectos solares, el almacenamiento también permite aprovechar mejor la energía generada durante el día y utilizarla en horarios de mayor demanda, cuando el sistema necesita más respaldo.

La instancia de apertura de sobres con las propuestas económicas no implica la adjudicación definitiva de los proyectos, pero sí representa un paso importante dentro del proceso.

Las baterías de almacenamiento, conocidas como BESS, permiten acumular energía y entregarla al sistema cuando más se necesita. A diferencia de otras soluciones de generación, su principal valor está en la velocidad de respuesta: pueden aportar potencia en pocos segundos, estabilizar la red y mejorar la confiabilidad del servicio en zonas donde el sistema requiere mayor respaldo.