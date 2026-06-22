Este lunes, en Dallas, el elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y el seleccionado europeo se medirán por la fecha 2 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA.

Luego del debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria este lunes, desde las 14, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Pese a la buena actuación en la primera jornada, Lionel Scaloni planea realizar algunos retoques en la formación.

Con un cambio confirmado, la Scaloneta irá en un busca de un nuevo triunfo que lo clasifique a dieciseisavos de final.

La variante confirmada será en el lateral derecho. Gonzalo Montiel tiene una sobrecarga en el isquiotibial derecho. Por ello, será preservado en el banco de suplentes para enfrentar al combinado europeo. Su lugar lo ocuparía Nahuel Molina, quien es considerado titular para el entrenador.

Además, existen dos interrogantes. Aunque hasta el momento prevalece la idea de mantener a los mismos otros diez que jugaron en el estreno, el DT podría sorprender con otras modificaciones.

Julián Álvarez ingresó rápidamente en el segundo tiempo contra Argelia, dejó atrás la molestia en el tobillo y pide pista para ocupar el lugar de Lautaro Martínez este lunes. Sin embargo, el Toro tiene las de ganar ya que la Araña llega con poco ritmo futbolístico.

Por otro lado, todavía también permanece un pequeño interrogante sobre si Thiago Almada se sostendrá en el once o Scaloni decidirá apostar por Nicolás González. El zurdo pelea por meterse entre los titulares, aunque a priori el ex Vélez sería titular nuevamente.

Cómo llegan Argentina y Austria al duelo por el Mundial 2026

Argentina llega a este encuentro tras golear 3-0 en el debut a Argelia, partido en el que Lionel Messi alcanzó tres marcas históricas: con su hat-trick, igualó a Miroslav Klose, como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Además, se convirtió en uno de los tres jugadores que disputó seis Copas del Mundo; y alcanzó los 200 partidos con la camiseta albiceleste.

Debido al desempate olímpico, nuevo criterio para determinar posiciones implementado en el Mundial de Clubes del año pasado y en las copas internacionales de Sudamérica, los dirigidos por Lionel Scaloni saben que ganando obtendrán el pasaje a los dieciseisavos de final. Además, si suman de a tres y Jordania no hace lo propio más tarde ante Argelia, lo harán como primeros del grupo pase lo que pase durante la última jornada.

Austria, por su parte, viene de vencer 3-1 en el estreno a Jordania en un partido que, pese a que fue superior, le costó más de lo previsto. Abrió el marcador con un golazo de Romano Schmid, pero Ali Olwan lo empató cuando comenzó la segunda etapa. Recién en el minuto 76, gracias a un gol en contra de Yazan Al-Arab, los europeos pudieron volver a ponerse en ventaja y lo liquidaron con un gol de penal de Marko Arnautovic, una de sus figuras.

Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican.