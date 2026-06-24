La medida fue adoptada debido a las condiciones de inestabilidad climática previstas para los próximos días. El evento mantendrá su horario original y ofrecerá pantalla gigante, gastronomía, cervezas artesanales y la participación de más de 30 emprendedores locales.

Debido a las condiciones de inestabilidad climática pronosticadas para los próximos días, la nueva edición del Fan Fest fue reprogramada para el jueves 3 de julio. El evento se realizará en el Parque La Cantera de la Costanera, en el horario previsto originalmente, de 18:00 a 02:00 horas.

La decisión fue tomada con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la propuesta y brindar mayor seguridad y comodidad a vecinos, turistas y familias que participen de la jornada.

Organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Posadas y el Clúster Cervecero Mboyeré, el encuentro busca fortalecer espacios de encuentro y promover el desarrollo local a través del trabajo articulado entre los sectores público y privado.

La edición contará con la presencia de más de 30 emprendimientos locales, entre propuestas gastronómicas, cervecerías artesanales y artesanos, consolidándose como una importante vidriera para la producción y el talento posadeño.

Además de la transmisión del partido en pantalla gigante en el sector de La Cascada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y cervecera, productos elaborados por emprendedores locales y una propuesta pensada para compartir entre amigos y en familia, alentando juntos a la Selección Argentina.

La invitación permanece abierta para que posadeños y visitantes se acerquen con sus camisetas, banderas y toda la pasión albiceleste para vivir una noche especial acompañando a la Selección.