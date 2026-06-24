La tradicional festividad se realizó este martes en la Capilla San Juan Bautista de Posadas. Cientos de vecinos participaron de una velada que combinó expresiones religiosas, actividades culturales, gastronomía y costumbres populares.

La ciudad de Posadas volvió a encender una de sus celebraciones más tradicionales con una nueva edición de la Noche de San Juan Bautista. Se desarrolló este martes en la Capilla San Juan Bautista y convocó a una gran cantidad de vecinos de todas las edades. Fue una jornada marcada por la participación comunitaria, el encuentro y la preservación de las costumbres populares.

La actividad comenzó con la celebración de la Santa Misa, que reunió a fieles y miembros de la comunidad religiosa en el templo ubicado sobre Félix Bogado 678. Entre oraciones y muestras de devoción, se dio inicio a una noche que combinó el aspecto espiritual de la festividad con las expresiones culturales que históricamente acompañan a esta fecha.

Cuando cayó definitivamente la noche sobre la capital misionera, el predio comenzó a poblarse de familias, grupos de amigos, jóvenes, adultos mayores y niños que llegaron para compartir una de las celebraciones más características del calendario popular. El frío, que se hizo sentir con intensidad durante la jornada, no logró frenar la convocatoria. Por el contrario, el calor humano y la expectativa por las actividades programadas terminaron imponiéndose sobre las bajas temperaturas.

Las luces, los aromas de las comidas típicas y la música fueron creando una atmósfera especial. Desde temprano, los puestos gastronómicos comenzaron a recibir visitantes que aprovecharon la ocasión para degustar distintas propuestas culinarias. Por otro lado, artesanos exhibieron sus trabajos ante un público que recorrió la feria con interés y curiosidad.

La feria artesanal se convirtió en uno de los puntos de encuentro más concurridos de la noche. Se apreciaron productos elaborados por emprendedores locales, piezas de diseño, artesanías tradicionales y diversas producciones.

A medida que avanzó la celebración, la música y las danzas comenzaron a ocupar el centro de la escena. Los espectáculos artísticos aportaron ritmo, color y alegría a una noche que mantuvo una asistencia constante durante varias horas. El público acompañó cada presentación con aplausos y muestras de entusiasmo, generando un clima festivo que atravesó toda la velada.

Pero si hubo momentos especialmente esperados, fueron aquellos vinculados a las tradicionales pruebas de San Juan. Abarcan costumbres transmitidas de generación en generación y que forman parte del patrimonio cultural de numerosas comunidades de la región.

Uno de los instantes más impactantes fue el tradicional cruce de brasas. El resplandor rojizo de las piedras encendidas iluminó el predio y concentró la atención de todos los presentes. En silencio primero y con expresiones de asombro después, los asistentes observaron una de las prácticas más emblemáticas de esta celebración ancestral, cargada de simbolismo y significado.

Poco después llegó otro de los grandes protagonistas de la noche: el toro candil. La tradicional figura iluminada avanzó entre el público despertando sonrisas, sorpresa y entusiasmo, especialmente entre los más pequeños. Como ocurre cada año, el recorrido del toro generó uno de los momentos más fotografiados y celebrados de la jornada.

La combinación entre las manifestaciones religiosas y las expresiones populares volvió a demostrar la vigencia de una festividad que atraviesa generaciones. Abuelos, padres, jóvenes y niños compartieron un mismo espacio, unidos por una tradición que mantiene intacta su capacidad de convocatoria.

Más allá de los espectáculos y las actividades programadas, la celebración dejó una postal que se repitió durante toda la noche: familias enteras reunidas alrededor del fuego, compartiendo conversaciones, comidas y recuerdos mientras el frío invernal se mezclaba con el calor de una comunidad que volvió a encontrarse en torno a sus raíces.

La Noche de San Juan Bautista se consolidó así como una de las expresiones culturales y religiosas más significativas de Posadas, un evento que cada año logra renovar el vínculo entre la fe, la identidad local y las tradiciones populares que forman parte de la historia de la ciudad.