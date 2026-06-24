El equipo de Néstor Lorenzo ganó 1-0 en Guadalajara, aseguró la clasificación y quedó cerca del primer puesto.

Colombia consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 al imponerse por 1 a 0 frente a RD Congo en el Estadio de Guadalajara. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dominó el encuentro durante los noventa minutos, generó numerosas situaciones de peligro y aseguró su clasificación a la segunda fase, aunque recién pudo reflejar su superioridad en el marcador durante el tramo final del partido.

Desde el comienzo, el equipo cafetero asumió el protagonismo. Con James Rodríguez como conductor, manejó la posesión y controló el territorio. Además, buscó abrir espacios mediante una circulación constante y ataques por las bandas. Luis Díaz se transformó rápidamente en una de las principales armas ofensivas y complicó de manera permanente a la defensa africana.

Por su parte, RD Congo apostó por un planteo conservador. Los africanos repitieron la fórmula que les permitió empatar frente a Portugal. Para ello, se refugiaron cerca de su área con una línea de cinco defensores y otra de tres mediocampistas. Mientras tanto, intentaron responder mediante contragolpes aislados.

Sin embargo, Colombia encontró una dificultad recurrente: la falta de eficacia en la definición. Las oportunidades aparecieron una tras otra, pero el arquero Lionel Mpasi sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas. Además, la precisión faltó en los metros finales y el marcador permaneció inalterable durante gran parte de la noche.

La presión colombiana se intensificó en el segundo tiempo. El equipo de Lorenzo se instaló definitivamente en campo rival y continuó acumulando llegadas claras. En las tribunas, más de 35 mil colombianos alentaban mientras crecía la sensación de que el gol estaba al caer.

En ese contexto, los hinchas comenzaron a reclamar el ingreso de Juan Fernando Quintero. Finalmente, Lorenzo lo envió al campo y la decisión resultó determinante. Juanfer aportó creatividad y profundidad en los últimos metros. A partir de una acción ofensiva elaborada, Córdoba logró sostener la jugada y habilitó la aparición de Daniel Muñoz, quien sacó un zurdazo con carambola incluida para establecer el 1-0.

El tanto representó un desahogo para Colombia y especialmente para Muñoz, que anteriormente había desperdiciado oportunidades y había sufrido la anulación de una conquista. Más tarde, también a Luis Díaz le invalidaron dos goles por posición adelantada.

Aunque RD Congo intentó reaccionar sobre el cierre, Colombia sostuvo la ventaja y celebró una clasificación merecida. Ahora enfrentará a Portugal el próximo sábado en Miami. Un empate le alcanzará para finalizar como líder del Grupo K y seguir alimentando la ilusión mundialista.