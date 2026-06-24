El capitán de la Scaloneta celebra con la delegación de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y la cercanía de los hinchas.

El astro argentino Lionel Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio. La fecha lo encuentra en medio de la concentración de la Selección Argentina por la disputa del Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo y en la que mantiene la ilusión del bicampeonato.

De esta manera, el “10” argentino pasa los festejos junto a la delegación del seleccionado nacional, seguramente acompañado de una torta y del canto de sus compañeros en horas de la noche.

Cabe recordar que el pasado lunes disputó histórico encuentro ante Austria por la segunda fecha del grupo J, en el que se consolidó como el máximo goleador de la historia del Mundial en soledad, con 18 gritos. Así, Messi demuestra su plenitud desde lo futbolístico, a tres días de enfrentar a Jordania. El cierre de la fase de grupos será este sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino), previo a los 16avos de final.

Por undécima vez en su vida, Lionel Andrés Messi cumple años en plena disputa de un certamen con la Selección argentina. Le ocurrió en cinco de los mundiales que jugó, además del certamen mundialista sub 20 de 2005, y en las últimas cinco Copas América.

El brillo vigente de Messi en la competencia mundialista

El diez argentino se encuentra protagonizando el mejor inicio de su carrera en un Mundial. En plenitud física, sin ningún tipo de presión y divirtiéndose adentro de la cancha, marcó los cinco goles de la Selección hasta el momento. Así, logró un hat-trick frente a Argelia y un doblete ante Austria, que le permitieron convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 18 tantos, a pesar de que él mismo puso en duda su participación en el Mundial hasta el último momento.

Nacido en 1987 en Rosario, Lionel Messi se destacó en el deporte desde sus primeros años, dotado de una gambeta endiablada de nacimiento, además de una sorprendente capacidad goleadora con la que deslumbraba en las divisiones infantiles de Newell’s.

Los saludos que recibió Messi por su cumpleaños

Durante las primeras horas del día, el capitán de la Albiceleste fue saludado por varios organismos, amigos y referentes importantes. El primer reconocimiento lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de un texto oficial donde homenajearon su recorrido como futbolista. “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi“, titularon al comunicado.

En el mismo destacaron sus logros en la selección y compartieron una lista con todos sus títulos: “El capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024“.

En paralelo, el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia publicó unas sentidas palabras para el diez: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor”.

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también celebró su cumpleaños en las redes sociales. “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!“, escribieron junto a una foto del jugador.

Su excompañero en la selección, Sergio “Kun” Agüero, tampoco se quedó atrás y le dedicó un mensaje. “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”, comentó en una publicación que Messi había realizado unas horas antes, donde se lo observa entrenando en el gimnasio.