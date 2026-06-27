El encuentro busca ampliar la integración comercial regional mediante la incorporación de nuevos sectores productivos y un esquema de rondas de vinculación directa entre empresas. La actividad prevé superar los resultados de la primera edición y fortalecer el intercambio económico entre Argentina, Brasil y Paraguay.

La Federación Económica de Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP) realizará el próximo 22 de julio su segunda Ronda Internacional de Negocios en Silicon Misiones, en Posadas. El encuentro reunirá a más de 40 empresas de los tres países con la expectativa de superar la proyección de negocios registrada en la primera edición y ampliar las oportunidades de intercambio entre distintos sectores productivos.

El presidente de la FEBAP, Daniel Ríos, destacó que la iniciativa busca aprovechar la ubicación estratégica de Misiones para generar nuevas relaciones comerciales. “Nuestra provincia supera los límites de un país porque está rodeada por Brasil y Paraguay. Debemos aprovechar esa condición para que quienes emprenden puedan abrir mercados y concretar negocios que beneficien a toda la región”, precisó en diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones.

Explicó que la convocatoria crecerá respecto de la edición anterior con la incorporación de nuevas actividades económicas y detalló que, además de la metalmecánica, participarán empresas vinculadas a bebidas, alimentos, turismo, servicios profesionales e inmobiliarios, entre otros rubros que anteriormente no pudieron integrarse por cuestiones organizativas.

También remarcó que la jornada ofrecerá un espacio destinado a fortalecer el contacto directo entre empresarios: “El mayor beneficio está en generar vínculos, interactuar y hacer negocios. Incluso quien no cierre una operación ese mismo día se llevará una agenda de contactos que difícilmente conseguiría fuera de un evento de esta magnitud”, afirmó.

La actividad comenzará a las 9 con la ronda multirubro y continuará desde las 15 con el segmento exclusivo para la industria metalmecánica. Participarán empresas de Misiones, del norte de Corrientes, del estado brasileño de Río Grande do Sul y del departamento paraguayo de Itapúa. “Como mínimo, asistirán empresas de tres localidades de Brasil y también del sur de Paraguay”, indicó.

El titular de la entidad recordó que la primera edición dejó resultados alentadores para el sector industrial. Según detalló, el relevamiento realizado por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) estimó una proyección de negocios de 1,7 millones de dólares, correspondiente exclusivamente a la metalmecánica, una referencia que la organización aspira a superar con la ampliación de la convocatoria.

Cómo inscribirse a la ronda de negocios de FEBAP

Respecto a la inscripción, el dirigente informó que ya se encuentra habilitada a través de los canales oficiales de FEBAP. “Va a tener un costo mínimo para cubrir cuestiones operativas”, aclaró. Los vendedores deberán abonar 50.000 pesos, mientras que los compradores no tendrán costo de participación. Aquellas empresas que deseen publicitar sus productos o servicios podrán hacerlo por 35.000 pesos.

Finalmente, Ríos precisó que los interesados pueden registrarse mediante un formulario disponible en las redes sociales de la federación y en su sitio web oficial. “Van a poder ingresar a la página de FEBAP y tener los datos precisos de manera oficial”, concluyó.

El encuentro se presenta como una instancia de vinculación directa entre empresas de la región, con una agenda organizada por sectores y antecedentes concretos de operaciones registradas, que sirven como referencia para medir el alcance de esta nueva edición.