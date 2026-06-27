Con una gran convocatoria de vecinos, visitantes y delegaciones escolares, la FeriCoop 2026 vivió este viernes una exitosa primera jornada en el Predio de la Navidad, donde cooperativas, emprendedores, empresas e instituciones exhibieron su trabajo en una muestra que reafirma el potencial productivo, comercial y cooperativo de Leandro N. Alem y de toda la provincia.

Durante el recorrido por los distintos stands, el intendente municipal, Dr. Matías Sebely, destacó el acompañamiento de la comunidad y el compromiso de quienes hacen posible cada edición de la feria.

«Ver el predio lleno de familias, estudiantes y visitantes nos confirma que la FeriCoop sigue creciendo edición tras edición. Este espacio refleja el esfuerzo de nuestros emprendedores, cooperativas e instituciones, y demuestra que cuando trabajamos unidos generamos oportunidades para todos», expresó.

A lo largo de la jornada se desarrollaron visitas guiadas de establecimientos educativos, charlas sobre innovación y alimentación saludable, además de la Jornada de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones. Los asistentes también recorrieron los espacios gastronómicos, comerciales y de exposición, disfrutando de una amplia propuesta para todas las edades.

Como cierre de la primera jornada se llevó a cabo la tradicional Elección de la Reina Provincial del Cooperativismo, en la que Mikaela Sosa, oriunda de Leandro N. Alem, fue coronada como la nueva soberana, representando a la ciudad anfitriona en esta edición de la FeriCoop.

Sebely invitó a la comunidad a continuar participando de las actividades programadas para el fin de semana.

«Queremos que cada vecino y cada visitante viva la FeriCoop, recorra los stands, conozca el trabajo de nuestros productores y emprendedores y disfrute de los espectáculos preparados para toda la familia. Esta feria nos representa y nos impulsa a seguir construyendo la ciudad que soñamos, rumbo al Centenario.»

La programación continuará durante el sábado y domingo con nuevas actividades, espectáculos artísticos, propuestas recreativas, gastronomía, exposición de emprendedores y cooperativas, consolidando a la FeriCoop 2026 como uno de los eventos más importantes de Misiones y un espacio de encuentro para toda la comunidad en el Predio de la Navidad, ubicado sobre avenida Libertador 598.