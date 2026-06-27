Un conductor y un ocupante de un camión perdieron la vida este sábado tras un violento siniestro ocurrido en inmediaciones del autódromo de Apóstoles. Según la información preliminar, una camioneta impactó desde atrás contra un camión de carga que estaba detenido por desperfectos mecánicos.

Como consecuencia del fuerte impacto, murieron el conductor de la camioneta y uno de los ocupantes del transporte de carga. El segundo tripulante del camión resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado en estado reservado.

Personal de la Policía de Misiones, Bomberos y peritos trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas del siniestro. El tránsito continúa parcialmente restringido y las autoridades piden circular con extrema precaución.