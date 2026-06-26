El gobernador Hugo Passalacqua visitó al artista plástico Alberto Mathot y destacó su trayectoria, marcada por la representación de la historia y la identidad misionera. Durante el encuentro anunció que un imponente retrato de Andrés Guacurarí, realizado por el pintor, pasará a formar parte de la Casa de Gobierno.

Andresito

El gobernador Hugo Passalacqua visitó al artista plástico Alberto Mathot y anunció que un retrato de Andrés Guacurarí y Artigas, realizado por el reconocido pintor misionero, será incorporado próximamente a Casa de Gobierno. Durante el encuentro, el mandatario valoró el aporte del artista a la construcción de la memoria colectiva y resaltó que cada una de sus obras expresa el profundo vínculo con la historia, la cultura y la identidad de Misiones.

A través de sus redes sociales, Passalacqua compartió imágenes de la visita y manifestó la satisfacción de volver a encontrarse con Mathot, uno de los artistas más representativos de la provincia.

“Visitar a Alberto Mathot siempre es una alegría. Cada una de sus obras refleja el amor por nuestra tierra, nuestra historia y nuestra identidad“, expresó el gobernador.

El mandatario también felicitó al artista por la realización de un nuevo retrato de Andrés Guacurarí y Artigas, una de las figuras más emblemáticas de la historia misionera y símbolo de la lucha por la autonomía de los pueblos de la región.

“Quiero felicitarte y agradecerte por este imponente retrato de Andresito montado a caballo, que muy pronto formará parte de Casa de Gobierno“, señaló.

Según destacó Passalacqua, la incorporación de la obra permitirá seguir fortaleciendo la presencia de uno de los máximos referentes históricos de Misiones en un edificio institucional de gran valor simbólico para la provincia.

El gobernador sostuvo además que la pintura transmite la fortaleza del prócer guaraní y constituye un homenaje a su legado. “Es una imagen llena de fuerza que honra a uno de los grandes protagonistas de nuestra historia y nos ayuda a mantener vivo su legado para las nuevas generaciones“, afirmó.

Una obra al servicio de la memoria histórica

El retrato de Andresito se suma a las distintas expresiones artísticas que buscan preservar y difundir la figura del comandante guaraní, cuya trayectoria ocupa un lugar central en la identidad histórica de Misiones.

La decisión de incorporar la pintura a Casa de Gobierno también refuerza la presencia del arte misionero en los espacios públicos e institucionales, promoviendo el reconocimiento de artistas que, a través de sus obras, contribuyen a mantener vigente la memoria provincial.

En ese sentido, la producción de Mathot se caracteriza por retratar episodios, personajes y paisajes profundamente vinculados con la historia de Misiones. Sus trabajos han construido, a lo largo de los años, un lenguaje visual que rescata las raíces culturales de la provincia y pone en valor a quienes marcaron su desarrollo.

Para Passalacqua, ese compromiso con la identidad constituye uno de los principales valores de la obra del artista. Por ello, durante el encuentro volvió a reconocer el aporte que realiza desde el arte para acercar la historia misionera a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

La incorporación del retrato de Andresito a Casa de Gobierno representa así un nuevo reconocimiento al trabajo de Mathot y, al mismo tiempo, un homenaje permanente a uno de los grandes protagonistas de la historia de Misiones, cuya figura continúa siendo un símbolo de coraje, liderazgo e identidad para la provincia.