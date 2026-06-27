El Gobierno provincial acordó con bancos y el sector privado la continuidad de la herramienta de fomento al consumo, que mantendrá sus condiciones actuales de financiamiento y reintegros. La medida busca sostener el consumo interno y acompañar a familias, comercios y la producción misionera en un contexto económico nacional complejo.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció este viernes la prórroga de los programas de fomento al consumo Ahora Misiones, que continuarán vigentes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, manteniendo las condiciones actuales de financiamiento y reintegros para consumidores y comercios adheridos.

La decisión fue acordada entre el Gobierno provincial, entidades bancarias y representantes del sector privado, y permitirá sostener una herramienta que desde hace una década forma parte de la estrategia económica de Misiones para amortiguar las asimetrías comerciales con países vecinos, estimular la demanda interna y respaldar el entramado productivo y comercial de la provincia.

“En acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado, dispuse la prórroga de los programas Ahora desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026”, informó Passalacqua a través de sus redes sociales. Además, precisó que se mantendrán “los topes de reintegro y límites financiables vigentes” y remarcó que la medida alcanzará a los programas Ahora Misiones, Bienes Durables, Construcción, Neumáticos, Estudiantes, Mujer, Carne, Gastronomía, Mascotas, Góndola Bernardo de Irigoyen, Remedios, Pan y Gas.

“Continuamos acompañando a las familias, al comercio y a la producción misionera con una herramienta fundamental para nuestra economía”, expresó el mandatario provincial.

Una herramienta con 10 años de vigencia

Los programas Ahora fueron implementados en 2016 con el objetivo de estimular la compra de bienes y servicios dentro del territorio provincial mediante bonificaciones, reintegros y facilidades de pago en cuotas sin interés.

Su creación respondió a la necesidad de mitigar el impacto de las diferencias de precios existentes con los países limítrofes, particularmente en las localidades fronterizas, favoreciendo la competitividad del comercio misionero y promoviendo el sostenimiento del empleo local.

Entre las principales líneas que seguirán vigentes se encuentra Ahora Misiones, disponible los lunes, martes y miércoles, con financiación en una o seis cuotas sin interés y reintegros del 15 o 20 por ciento en comercios adheridos.

También continuarán los programas Ahora Bienes Durables, Construcción, Estudiantes y Viaja por Misiones, con montos financiables de hasta 1.632.800 pesos; Ahora Remedios, con un reintegro del 15 por ciento y tope de 52.500 pesos; Ahora Mujer, Gastronomía y Mascotas, que mantienen beneficios específicos para cada rubro; además de Ahora Carne, Ahora Pan y Ahora Chacra, incorporado recientemente para fortalecer la producción primaria.

La información sobre comercios adheridos y condiciones de cada programa puede consultarse en el portal oficial de los programas Ahora.