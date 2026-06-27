Con mayoría de suplentes, la Scaloneta disputará este sábado el último encuentro de la fase de grupos.

Este sábado 27 de junio, la Selección Argentina cerrará su participación en el grupo J del Mundial 2026 enfrentándose a Jordania en el Dallas Stadium. El encuentro comenzará a las 23 h

Cabe recordar que la vigente selección campeona inició la defensa del título de manera implacable al ganar con contundencia en sus dos presentaciones: 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Sus cinco goles fueron obra del capitán Lionel Messi. De ese modo, se aseguró la primera ubicación del grupo.

Jordania, por su parte, no tuvo un buen debut en Copas del Mundo. Cayó 3-1 frente a Austria en el estreno y, pese a que comenzó ganando, sucumbió ante Argelia y terminó perdiendo 2-1. Esos resultados provocaron que el seleccionado asiático sellara su eliminación del certamen antes de la tercera jornada, ya que, por el nuevo criterio del desempate olímpico, no podrá salir del último puesto pase lo que pase ante Argentina.

Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni anunció que Lionel Messi será suplente. Y así, como ya ocurrió en varias oportunidades ante su ausencia, usaría el doble nueve con Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Mientras que hay dos dudas todavía por resolver en el once inicial, que también tendrá a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco.

El once de Argentina para enfrentar a Jordania sería con: Emiliano Martínez; Montiel o Simeone, Otamendi, Lisandro Martínez o Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso; Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Argentina ya conoce su rival para los 16avos de final

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó primero en el Grupo J tras vencer a Argelia y Austria, y ahora se medirá con Cabo Verde, que finalizó segundo en la zona H. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

La clasificación de Cabo Verde se concretó tras igualar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha. El seleccionado africano cerró la fase de grupos con tres empates consecutivos, un rendimiento que le alcanzó para finalizar detrás de España y avanzar por primera vez a una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo.