La Agencia Tributaria Misiones confirmó que ya está en condiciones de implementar la medida anunciada por el gobernador. Según ATM, El beneficio alcanzará a alrededor de 200 mil personas que actualmente sufren retenciones sobre operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

La Agencia Tributaria Misiones (ATM) confirmó que ya está en condiciones de aplicar la exención de retenciones para usuarios de billeteras virtuales en la provincia. La medida, anunciada por el gobernador, Hugo Passalacqua y próxima a implementarse, beneficiará a unas 200 mil personas que hoy afrontan descuentos sobre sus operaciones electrónicas, con el objetivo de adecuar el sistema tributario a la realidad económica actual.

La directora de la ATM, Belén Gregori, explicó que la reglamentación ya está lista y que solo resta completar el procesamiento de los padrones para identificar a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

“Las exenciones ya están. A partir de la intención del gobernador para su implementación, nosotros ya estamos en condiciones de poder aplicar esas medidas“, señaló la funcionaria.

En ese sentido, indicó que el organismo trabaja en la depuración de los registros para excluir de las retenciones a quienes facturan dentro de los montos previstos y a las personas que quedaron alcanzadas por los regímenes de recaudación debido a los parámetros vigentes.

Gregori precisó que el beneficio llegará a aproximadamente 200 mil misioneros que actualmente sufren retenciones en sus billeteras virtuales.

La funcionaria recordó que las personas que no están inscriptas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no padecen este tipo de descuentos. Sin embargo, explicó que los cambios en la economía y el crecimiento de los medios de pago digitales hicieron que muchos usuarios terminaran alcanzados por los mecanismos automáticos de recaudación.

Adaptar el sistema a la economía digital

La directora de la ATM destacó que la decisión del Gobierno provincial representa un paso importante para actualizar el esquema tributario frente al crecimiento de las operaciones digitales.

Según explicó, el objetivo es evitar que miles de usuarios continúen soportando retenciones que, en muchos casos, no reflejan su verdadera situación fiscal. “La decisión que tomó el gobernador es importante porque marca un punto de partida para adaptar estos regímenes a la realidad económica de las personas“, concluyó Gregori.

Con esta medida, la Provincia busca aliviar la carga impositiva sobre quienes utilizan billeteras virtuales de manera habitual y promover un sistema de recaudación más acorde con la expansión de las herramientas financieras digitales.