Este fin de semana se disputarán las instancias de definición del torneo Apertura de la Liga Municipal Infantil de Fútbol en el Parque de la Ciudad.

El sábado 27 de junio, la semifinal de oro de las categorías 09-10 comenzará a las 8:45 hs en la cancha 1 con el enfrentamiento entre San Lorenzo y Fortaleza. A las 9:45 hs, Altos de Bella Vista se medirá contra Sesquicentenario, y a las 10:30 hs, en la categoría 11/12, se enfrentarán Sesquicentenario y La Esperanza.

En la cancha 2, a partir de las 8:45 hs, los partidos de la semifinal de oro tendrán como protagonistas a Real y El 6, mientras que Olimpia se medirá con Los Reales. Además, Titanes se cruza con Halcones San Lucas en la semifinal de plata, todos correspondientes a las categorías 11-12. En la cancha 3, las acciones arrancan a las 9:00 hs con el duelo entre La Banda del Gigante y Las Guerreras. Cabe destacar que accederán a la final de la copa de plata Sol Misiones, Los Peques y el femenino de Real.

El domingo 28 de junio, la jornada iniciará a las 8:45 hs, y se destacan los siguientes encuentros: El 6 vs Los Reales (15-16) y Deportivo Posadas vs Los Reales (13-14), válidos por los cuartos de plata. En los cuartos de oro, chocarán Halcones San Lucas vs La Isla (13-14) y Halcones San Lucas vs Itambé Guazú (15-16).