La Municipalidad de Posadas continúa desarrollando tareas de prevención y control del dengue en distintos barrios de la ciudad, con intervenciones destinadas a reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los trabajos incluyen recorridas territoriales, identificación y eliminación de potenciales criaderos, descacharrado, control focal y acciones de concientización junto a los vecinos, promoviendo hábitos que contribuyan a evitar la acumulación de agua en recipientes y espacios domiciliarios.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de vigilancia sanitaria que se desarrolla durante todo el año, entendiendo que la prevención es una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de proliferación del mosquito vector.

Recuerdan que la participación de la comunidad resulta clave para el éxito de estas tareas, ya que la mayoría de los criaderos se encuentran dentro de los domicilios. Por ello, se recomienda mantener patios limpios, eliminar recipientes en desuso, tapar tanques de agua y renovar periódicamente el agua de bebederos y floreros.

-Lunes 01

Turno mañana y tarde: Bº Alberto Fernández

-Martes 02

Turno mañana: Bº Los Patitos I y II

Turno tarde: Bº Nestor Kirchner

-Miércoles 03

Turno mañana: Bº Nestor Kirchner

Turno tarde: Bº Los Lapachitos

-Jueves 04

Turno mañana y tarde: CH 252



-Viernes 05

Turno mañana y tarde: Bº Belen