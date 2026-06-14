Una mujer identificada como Mirian Liliana Piñeiro de 47 años fue hallada sin vida este sábado en su vivienda ubicada en la intersección de las calles Carlos Lineo y Oro Verde, en Posadas. El hecho fue advertido por su hija de 12 años, quien alertó a familiares al notar que su madre no despertaba. Tras las primeras actuaciones policiales y médicas, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del deceso.

Según informó la Unidad Regional X, la menor se presentó al mediodía en la casa de su abuelo y le manifestó que su madre, no reaccionaba. Ante esta situación, el hombre de 72 años se dirigió al domicilio de su hija y constató que se encontraba acostada sobre una cama, aparentemente sin signos vitales.

Luego del llamado a la línea 911, efectivos de la Comisaría Quinta preservaron la escena y solicitaron la intervención de la División Criminalística de la Unidad Regional X. Los peritos realizaron las tareas técnico-científicas de rigor para documentar el estado del lugar y recabar elementos de interés para la investigación.

Por su parte, el médico policial examinó el cuerpo y dejó constancia de la presencia de abundante materia hemática en las regiones bucal y nasal, sin detectar signos externos de violencia. No obstante, debido a las características observadas, dispuso la realización de una autopsia médico-legal para determinar fehacientemente la causa de muerte. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue policial por disposición judicial.