Alemania, Países Bajos y Ecuador, entre los seleccionados que debutan en una jornada con actividad desde la madrugada hasta la noche.

El Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con una agenda de cinco partidos, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos. La jornada reúne debuts de selecciones europeas, africanas y sudamericanas, en una programación distribuida en distintos horarios.

El inicio del día tendrá el cruce entre Australia y Turquía a las 01 (hora argentina), por DSports y TyC Sports, en el Grupo D. Ambos equipos abrirán su participación en el torneo con un encuentro de exigencia inicial.

Debuts de Alemania y Ecuador en el Grupo E

El Grupo E concentrará dos presentaciones relevantes. Alemania enfrentará a Curazao a las 14, mientras que Costa de Marfil jugará ante Ecuador a las 20, con transmisión por DSports, Telefe y Disney+.

El cruce entre africanos y sudamericanos aparece como uno de los encuentros de mayor expectativa del grupo, por el equilibrio previo entre ambas selecciones.

Países Bajos y Japón cierran la actividad destacada del día

En el Grupo F, Países Bajos y Japón se medirán a las 17, en un duelo con seguimiento internacional por el nivel competitivo de ambos equipos. Más tarde, Suecia enfrentará a Túnez a las 23, en el cierre de la jornada dominical.

La programación de este domingo marca así el inicio formal de la actividad para varios candidatos y equipos que buscan posicionarse en la fase de grupos desde la primera fecha.

Anticipo del lunes con más debuts en el Mundial 2026

La continuidad de la fecha inicial se extenderá al lunes 15 de junio con nuevos encuentros en los Grupos G y H, donde se presentarán selecciones como Bélgica, España y Uruguay.

Entre los partidos programados figuran Bélgica vs Egipto (16:00) e Irán vs Nueva Zelanda (22), ambos con transmisión por DSports y TyC Sports.

En el Grupo H, España enfrentará a Cabo Verde a las 13, mientras que Arabia Saudita jugará ante Uruguay a las 19, con cobertura en DSports y Disney+.

La primera fecha del torneo mantiene una programación escalonada que combina estrenos simultáneos y amplia cobertura televisiva en distintas señales deportivas y plataformas digitales.