Estudiantes de séptimo grado realizaron la Promesa al Ambiente en el Centro Verde Municipal en el marco del Día Mundial del Ambiente. La actividad incluyó una recorrida por el espacio y la plantación de unos 70 árboles junto a autoridades y docentes.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, estudiantes de séptimo grado realizaron la tradicional Promesa al Ambiente en Posadas. Al destacar la actividad, el intendente Leonardo Stelatto afirmó que escuchar el “sí me comprometo” asumido por alumnos de las escuelas N.º 356 y N.º 484 “reafirma el camino que decidimos tomar hace años para cuidar el ambiente de nuestra ciudad”.

Durante la ceremonia, los estudiantes asumieron el compromiso de promover hábitos responsables y prácticas sustentables en sus hogares y comunidades. Además, participaron de una recorrida por el Centro Verde Municipal para conocer el proceso de separación y valorización de residuos que se desarrolla en la ciudad y plantaron alrededor de 70 árboles, una actividad que permitió vincular el compromiso asumido con acciones concretas de cuidado ambiental y fortalecimiento de los espacios verdes urbanos.

Una agenda ambiental construida entre todos

La importancia de la jornada quedó reflejada en las palabras de los propios estudiantes y sus docentes. Luciano, alumno de la Escuela N° 365 sostuvo que para él “es muy importante reciclar para cuidar el ambiente”. Thiago, su compañero, también se refirió a la jornada y agregó que “si no lo cuidamos, no sé qué sería de nosotros”, al tiempo que resaltó el papel de las “tres R’s”: reducir, reutilizar y reciclar.

Otra de las alumnas que realizó su promesa fue Ludmilla, también de la Escuela N° 365, quien aseguró que “cuidar el ambiente es algo valioso”. Según indicó su maestra, la promesa significó mucho más que un simple gesto, ya que “cambiar el mundo depende de cada uno de ellos“.

Finalmente, el intendente destacó que Posadas viene desarrollando una agenda ambiental basada en herramientas como la recolección diferenciada, el trabajo del Centro Verde, la promoción de la economía circular y el cuidado de espacios como el Jardín Botánico y el Parque de la Ciudad. “Más allá de la nueva infraestructura, el desafío es seguir construyendo conciencia y compromiso”, concluyó.

El rol de la comunidad en el cuidado ambiental

La elección del Centro Verde como escenario de la Promesa al Ambiente no fue casual. Stelatto recordó que el espacio funciona desde hace seis años y representa el resultado del trabajo conjunto entre vecinos, recuperadores urbanos, instituciones y equipos municipales. Además, destacó que detrás de cada material recuperado existe la decisión de un vecino que eligió separar sus residuos y contribuir al cuidado ambiental.

Al referirse al significado de la propuesta, Stelatto sostuvo que cuando los jóvenes asumen este compromiso expresan algo más profundo que una promesa escolar. “Cuando los jóvenes dicen ‘me comprometo’ a cuidar el ambiente expresan algo más amplio, de asumir una responsabilidad con la comunidad y con las generaciones que vienen”, señaló.

El jefe comunal remarcó además que las transformaciones de una ciudad requieren de la participación activa de los vecinos. En ese sentido, afirmó que la infraestructura, los programas y las políticas públicas alcanzan su verdadero valor cuando la comunidad los hace propios, se involucra y acompaña los cambios que se impulsan desde el Estado.

Como ejemplo de ese compromiso cotidiano mencionó acciones como la separación de residuos en los hogares, la participación en el Presupuesto Participativo y el cuidado de plazas y espacios públicos. Según expresó, son hábitos que fortalecen el sentido de pertenencia y consolidan el vínculo entre los ciudadanos y la ciudad.