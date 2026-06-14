Las interrupciones se realizarán en dos jornadas y alcanzarán a distintos barrios, chacras y zonas institucionales de la capital provincial. Los trabajos se enmarcan en un plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica y estarán sujetos a las condiciones climáticas.

Energía de Misiones comunicó la realización de cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de Posadas durante los días 16 y 18 de junio. La medida responde a un esquema de mantenimiento preventivo sobre la infraestructura eléctrica y contempla cuatro franjas de trabajo distribuidas en ambos días.

Según precisó la empresa, las interrupciones tendrán lugar entre las 7.30 y 11.30 y entre las 14 y 18. El cronograma permanecerá sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que las tareas quedarán suspendidas en caso de lluvias.

Martes 16

El martes, de 7.30 a 11.30, el corte alcanzará a los barrios Luz y Fuerza, Residencial Guazupí y Manantial, además de sectores de las chacras 249, 242, 241, 240, 243, 239 y 244, junto con zonas cercanas.

Durante la misma jornada, entre las 14 y 18 horas, la interrupción comprenderá los barrios 30 de Octubre, 25 de Diciembre, Santa Rita Oeste y San Gerardo. También incluirá las chacras 146, 141, 140, 134, 135, 129, 128, 130, 119, 145, 142, 133, 131, 132, 143 y 144, además de áreas aledañas.

Sectores afectados el jueves 18

Para el jueves, Energía de Misiones estableció un corte entre las 7.30 y 11.30 en el barrio Gendarmería Nacional, el sector de la Morgue Judicial y las chacras 132, 143, 253, 246, 255, 247, 252, 256, 251, 249 y 250, junto con zonas próximas.

La última intervención prevista se desarrollará de 14 a 18 horas y abarcará los barrios Parque Alta Vista, Yerbal y Los Kiris. Además, afectará a las chacras 239, 238, 117, 115, 118, 114, 99, 100, 113, 101, 112, 102, 111 y 103, así como a sectores cercanos.

Desde la prestataria señalaron que estas acciones forman parte de un plan orientado al mantenimiento de la red eléctrica y a la ejecución de mejoras sobre el sistema de distribución, con el objetivo de preservar las condiciones operativas del servicio.