Un automóvil Volkswagen Gol protagonizó un despiste y vuelco este viernes, cerca de las 18 horas, sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del kilómetro 6 de la localidad de El Soberbio. Por causas que se investigan, el vehículo salió de la calzada y terminó volcado, quedando en posición invertida entre las malezas al costado del camino.

El rodado era conducido por un hombre de 63 años, quien viajaba acompañado por su concubina, de 56 años, y un adolescente de 14 años. A pesar de la magnitud del siniestro, los tres ocupantes resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica