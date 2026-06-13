Una vivienda fue consumida por completo por un incendio registrado durante la noche del viernes en la localidad de Dos de Mayo. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 964 de la Ruta Nacional 14 y, pese a la magnitud de las llamas, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho fue constatado cerca de las 23:00, cuando efectivos policiales acudieron al lugar y verificaron que el fuego había destruido totalmente la vivienda, una construcción de aproximadamente 10 por 12 metros con techo de zinc. La propietaria, identificada como Carmen P., de 83 años manifestó desconocer el origen del foco ígneo.

La comisaría local junto con personal de cientifica, trabajan para determinar las causas que desencadenaron el incendio.