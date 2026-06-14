Una mujer de 73 años permanece internada con lesiones de extrema gravedad tras un siniestro vial ocurrido esta mañana sobre la avenida Uruguay de Posadas. Horas después del hecho, se presentó ante la Policía el conductor de la camioneta señalada como partícipe del choque inicial que desencadenó el accidente. Las pericias confirmaron la vinculación del vehículo con el caso y el hombre quedó detenido por disposición judicial.

El hecho se registró cerca de las 08:20 en la intersección de avenida Uruguay y calle Lorenzini. Según relató Claudio Roberto A. (47), conductor de un Renault Logan, mientras circulaba en sentido sur-norte fue impactado desde atrás por una camioneta Toyota Hilux que continuó su marcha.

Como consecuencia del choque, perdió el control del rodado, cruzó de carril e impactó contra una bicicleta conducida por Elsa P. (73), quien fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga.

Posteriormente, un certificado médico policial confirmó que la mujer sufrió fractura de clavícula derecha y fractura del cuerpo de C2 (axis), con compromiso cervical, permaneciendo en estado delicado y con riesgo de vida. Mientras avanzaba la investigación, los efectivos relevaron cámaras de seguridad y realizaron pericias para establecer las circunstancias del hecho.

Pasadas las 14 horas, se presentó espontáneamente en la Comisaría Tercera Enrique de Jesús R. (27), integrante de Gendarmería Nacional, acompañado por sus abogados. El hombre reconoció ser el conductor de una Toyota Hilux SRX. Las pericias realizadas por la Dirección General de Policía Científica determinaron que los fragmentos hallados en la escena coincidían con el vehículo.

Además, un test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,19 g/l. Por disposición de la magistrada interviniente, el conductor quedó detenido en averiguación de antecedentes mientras continúa la investigación.