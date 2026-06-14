La jornada incluyó la inauguración de la avenida Malvinas Argentinas, un desfile cívico-militar y reconocimientos a pioneros de la localidad. El gobernador destacó el trabajo conjunto de la comunidad y afirmó que el crecimiento de Colonia Victoria “es mérito del pueblo y su capacidad de trabajo”.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este sábado los actos por el 87° aniversario de Colonia Victoria, una jornada que combinó celebración, reconocimiento a los pioneros y nuevas obras para la comunidad. Junto al intendente Hugo Andino, inauguró la pavimentación de la avenida Malvinas Argentinas, principal acceso a la localidad y acompañó el tradicional desfile cívico-militar que reunió a vecinos, instituciones y fuerzas de seguridad.

La celebración coincidió además con la festividad de San Antonio de Padua, santo patrono de Colonia Victoria, una fecha de profunda significación para la comunidad que cada año reúne las conmemoraciones religiosas y el aniversario fundacional del municipio.

El acto central incluyó la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en homenaje a quienes contribuyeron al crecimiento de la localidad. Asimismo, se realizó un reconocimiento a vecinos pioneros por su aporte al desarrollo y la identidad de Colonia Victoria. En esta oportunidad fueron distinguidos María Cardozo, Manuel Aranda, Norma Garigochi, Antonia Ferreira y Teresa Andino.

Los himnos Nacional Argentino y Misionerita fueron interpretados por la Banda del Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la invocación religiosa estuvo a cargo del párroco Sugi Duli Simón.

Durante la ceremonia, el gobernador agradeció el recibimiento de la comunidad, del intendente y de las autoridades presentes, y destacó especialmente la bienvenida brindada por Sebastiana Castillo, representante de las familias pioneras. “Pioneros quiere decir los que van primero en el camino. Cuando uno entrega un reconocimiento a un pionero, le está diciendo gracias a quienes vinieron antes que nosotros. El mérito es de ellos, no nuestro”, afirmó el gobernador.

Passalacqua remarcó además que el crecimiento de la localidad es resultado del trabajo conjunto y de la solidaridad entre sus habitantes. “Los pioneros hicieron de la nada esta ciudad porque trabajaron juntos, solidariamente, hombro con hombro, espalda con espalda y sin dejar a nadie atrás“, expresó. En esa línea, destacó que cada vez que visita la localidad la encuentra “más grande, más desarrollada y con mayor progreso”, y atribuyó esos avances al compromiso de la comunidad. “Es mérito del pueblo de Victoria, de su capacidad de trabajo y del amor que le tienen a su colonia. Eso no se explica, se siente“, sostuvo.

Asimismo, reflexionó sobre la responsabilidad de quienes tienen funciones públicas y de servicio para acompañar el desarrollo de las comunidades. “Nuestra responsabilidad diaria es tratar de que la sociedad vaya todos los días un poquito hacia adelante y que la gente sea un poco más feliz. Cuando uno escucha hablar de gobiernos duros, me duele, porque me duele ver a la gente triste. Yo quiero ver sonrisas, alegría, trabajo y progreso, y me esfuerzo todos los días para eso”, señaló. Y agregó: “Tengo mis errores, lo reconozco, pero siempre voy a estar del lado de ustedes y trabajando para ver más felices y mejor a los misioneros y misioneras”.

“Me vuelvo a mi pueblo más feliz de cuando vine. Veo una comunidad que progresa y que sigue construyendo su futuro unida”, expresó finalmente.

Un nuevo aniversario, con reconocimiento a su historia y pioneros

“Victoria cumple 87 años siendo un pueblo joven, pujante, con ganas de crecer en comunidad, en paz y trabajando unidos para salir adelante”, expresó durante la celebración el intendente Andino.

Previo al acto central, las autoridades dejaron formalmente habilitada la renovada avenida Malvinas Argentinas, una obra ejecutada de manera conjunta entre el municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Los trabajos comprendieron la pavimentación de 750 metros sobre empedrado existente, la construcción de banquinas de dos metros de ancho a lo largo de todo el tramo y tareas de señalización y pintura.

“Esto lo terminamos hace apenas unos días y para nosotros tiene un enorme valor. Hoy vemos a los abuelos caminar, a los chicos ir a la escuela y a las familias transitar con mayor seguridad. Es una obra que mejora la calidad de vida de todos los vecinos”, afirmó el mandatario comunal.

Asimismo, destacó el compromiso del gobernador con el desarrollo de los municipios y señaló que, aún en un contexto complejo para las provincias, Misiones continúa sosteniendo inversiones en infraestructura, educación, salud y seguridad. “Tenemos un gobernador que trabaja día a día, que no se cansa de recorrer la provincia y que siempre está presente acompañando a cada comunidad”, sostuvo.

A su turno y representación a las familias pioneras de la localidad, la reina de los Adultos Mayores de Colonia Victoria, Sebastiana Castillo, brindó unas palabras de bienvenida a las autoridades y vecinos presentes durante la celebración por el 87° aniversario del municipio. Agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades que acompañaron los festejos, y destacó el significado especial de la fecha para la comunidad.

Acompañaron al gobernador durante el acto y el posterior desfile cívico-militar el intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino; el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler; el jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez; la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria del Carmen Mereles; intendentes y representantes de distintos municipios de la provincia, entre ellos Claudio Filippa (Puerto Iguazú), Carlos Koth (Puerto Rico), Bruno Beck (Comandante Andresito), Mario Peyer (Caraguatay), Diego Pedrozo (Cerro Corá), Fernando Ferreira (Puerto Libertad), Eduardo Vázquez (El Alcázar), Miguel Ángel Szumkoski (Santiago de Liniers), Edgar González (Pozo Azul), Celia Smiak (Almafuerte), Mirta Lezcano (Puerto Piray), Horacio Zarza (Puerto Esperanza), Silvia Estigarribia (Profundidad), Roberto Carlos Wern (Colonia Delicia), Claudio Rubén Kobler (9 de Julio) y la viceintendenta de Eldorado, Lorena Cardozo, entre otras autoridades provinciales, municipales y representantes de instituciones de la comunidad.