Tras una primera experiencia que reunió a emprendedores, artistas y público interesado en las producciones independientes, Feria Mango regresa con una nueva edición que amplía su propuesta y vuelve a apostar por el cruce entre distintas expresiones de la cultura urbana.

La feria contará con propuestas gastronómicas como Kantina Veggie, dedicada a la cocina vegetariana y chocolates artesanales, y Semillas de Vida, enfocada en alimentación saludable. También participarán emprendimientos de cosmética natural, como Su Ivi; sahumos artesanales, a cargo de Pura Bondad; y lecturas de cartas con De las Flores Tarot.

Entre las propuestas vinculadas al diseño y la producción artística estarán Tóxico Taller Estudio, con diseño, vinilos y feria vintage; Recoveco Art Sound & Vintage, dedicado a discos e impresiones; Microcrosmos, que combina peluquería alternativa y piezas de madera; Olla Negra, con indumentaria de identidad misionera; y Zoom Vintage, un proyecto centrado en archivo textil, ropa, accesorios y calzado.

La jornada también incluirá objetos de decoración, mantelería, crochet, agendas artesanales, accesorios alternativos y diversas producciones independientes que reflejan la diversidad de la escena emprendedora local.

La música acompañará la tarde con un DJ set de Azida, completando una propuesta pensada para recorrer, descubrir proyectos locales y compartir una experiencia de intercambio entre emprendedores y público.