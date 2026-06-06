El diputado misionero trabaja en una iniciativa que busca incorporar herramientas de Comunicación Aumentativa y Alternativa, fortalecer la Lengua de Señas Argentina y asegurar el acceso a servicios esenciales en todo el país

El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero – Innovación Federal), presentará en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer la accesibilidad comunicacional para personas con discapacidad y para quienes presentan necesidades complejas de comunicación.

La iniciativa propondrá establecer criterios comunes a nivel nacional para promover el uso de herramientas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), incorporando además de manera expresa a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como parte de los recursos contemplados por la norma.

El proyecto apuntará a garantizar que todas las personas puedan acceder a información, expresar necesidades, ejercer derechos y comunicarse en igualdad de condiciones, independientemente de las barreras que puedan enfrentar.

Inclusión y acceso efectivo a derechos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el reconocimiento de que la comunicación constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el acceso a la salud, la educación, la justicia, la seguridad y otros servicios públicos. En ese sentido, la iniciativa establecerá la necesidad de promover recursos accesibles en organismos estatales, instituciones públicas y espacios de atención a la ciudadanía.

También contemplará la creación y desarrollo de plataformas públicas gratuitas destinadas a producir, adaptar y distribuir materiales accesibles en todo el territorio nacional.

Participación de las personas con discapacidad

El proyecto incorporará mecanismos de consulta y validación colectiva para asegurar que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan participen activamente en el diseño e implementación de las herramientas previstas.

La propuesta tomará como referencia principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente el concepto internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que promueve la participación directa de los colectivos involucrados en las decisiones que los afectan.

Emergencias y situaciones de violencia

Otro de los puntos destacados será la obligación de adaptar servicios de emergencia telefónicos y virtuales para que puedan ser utilizados por personas sordas, hipoacúsicas o usuarias de sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa.

La iniciativa buscará eliminar barreras que actualmente dificultan el acceso a mecanismos de protección, asistencia y denuncia en contextos de vulnerabilidad, violencia o riesgo.

Una ley con alcance federal

La propuesta legislativa además incluirá las particularidades culturales, lingüísticas y regionales de cada provincia, promoviendo una implementación progresiva y federal.

Según los fundamentos de la iniciativa, la incorporación de tableros de pictogramas, tecnologías de apoyo y capacitación específica no debe considerarse un gasto, sino una inversión en inclusión, autonomía y dignidad para miles de argentinos que actualmente encuentran obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.

Un compromiso que trasciende la función legislativa

En el caso de Oscar Herrera Ahuad, también tiene un componente personal que explica parte de su involucramiento con la temática. El diputado nacional de Encuentro Misionero es hipoacúsico y cuenta con un implante coclear, condición que le permitió conocer de cerca muchas de las barreras comunicacionales que enfrentan diariamente miles de personas en Argentina.

Su interés por la accesibilidad no es nuevo. Durante su gestión como presidente de la Cámara de Representantes de Misiones impulsó la incorporación de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), una medida inédita en el país que convirtió al Parlamento misionero en la primera legislatura argentina en implementar herramientas permanentes destinadas a garantizar una comunicación más inclusiva y accesible.

En aquella oportunidad, Herrera Ahuad sostuvo que “el mundo tiene que ser inclusivo y comunicativo, por eso hoy nos convertimos en la primera Cámara de Representantes de la Argentina con estas características”, marcando una línea de trabajo que ahora busca proyectar al ámbito nacional mediante esta nueva propuesta legislativa.

La experiencia desarrollada en Misiones es precisamente uno de los antecedentes que nutren el proyecto presentado en el Congreso. La iniciativa busca transformar en política pública nacional herramientas que ya demostraron resultados concretos en materia de inclusión, accesibilidad y ampliación de derechos.

Vinculación permanente con organizaciones y referentes de la temática

A lo largo de su carrera política, Herrera Ahuad también mantuvo un vínculo permanente con organizaciones de la sociedad civil, familias, profesionales, referentes de la discapacidad, influencers especializados en accesibilidad y entidades que trabajan en la promoción de derechos de personas sordas, hipoacúsicas y con necesidades complejas de comunicación.

Ese trabajo conjunto permitió recoger experiencias, identificar obstáculos cotidianos y conocer demandas concretas vinculadas al acceso a la información, la educación, la salud, la justicia y los servicios públicos.

La participación activa de estos sectores aparece reflejada en el proyecto mediante la incorporación de mecanismos de consulta, validación colectiva y participación federal, bajo el principio internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, la propuesta legislativa no sólo busca crear nuevas herramientas de accesibilidad comunicacional, sino también consolidar un modelo de construcción de políticas públicas basado en la participación directa de las personas que serán destinatarias de esas medidas.