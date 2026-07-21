El sospechoso fue sorprendido en plena maniobra mientras cortaba cables del tendido eléctrico de la vía pública. Durante el procedimiento, los policías secuestraron la herramienta que presuntamente utilizaba para cometer el ilícito.

Esta tarde, alrededor de las 16 horas, efectivos de la Comisaría Decimoctava, dependiente de la Unidad Regional X, intervinieron en la intersección de las calles José Cabrera y 65, del barrio Independencia de Posadas, tras un requerimiento al Centro Integral de Operaciones 911 que alertaba sobre un hombre sustrayendo cables del tendido eléctrico.

Al arribar al lugar, los agentes sorprendieron a Sergio Daniel P., de 21 años, cuando presuntamente se encontraba cortando cables de la vía pública, por lo que fue reducido y detenido. Durante el procedimiento, además, se secuestró una sierra que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.