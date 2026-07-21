Julio César Barreto asumió como presidente de Energía de Misiones por decisión del gobernador. La viceintendenta Kathia Joerg quedó a cargo del Ejecutivo municipal mientras dure la licencia del jefe comunal.

Kathia Joerg asumió la conducción de la Municipalidad de Montecarlo luego de que el intendente Julio César Barreto fuera designado presidente de Energía de Misiones (EMSA). La designación fue resuelta por el gobernador Hugo Passalacqua como parte de una reestructuración administrativa del Estado provincial, mientras que Barreto solicitó una licencia por tiempo indeterminado para asumir sus nuevas funciones.

Al asumir la presidencia de la empresa provincial, Barreto señaló que se trata de “un gran desafío” y agradeció la confianza del gobernador. Además, sostuvo que el objetivo será “trabajar con los recursos disponibles y con todo el equipo para ser más eficientes y llegar con los servicios a cada rincón de Misiones“, en referencia a la prestación del servicio eléctrico en la provincia.

La conducción del municipio quedó formalmente en manos de Joerg desde el 20 de julio, conforme a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal. La dirigente transita su segundo mandato dentro del Ejecutivo local, luego de haber sido viceintendenta durante la gestión de Jorge Lovato y de integrar posteriormente la fórmula encabezada por Barreto.

Antes de llegar a la Viceintendencia, Joerg fue concejal de Montecarlo, cargo para el que fue elegida en 2011, y también se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social del municipio. Es docente de profesión y formó parte del gremio Adomis antes de incorporarse a la gestión pública.

De acuerdo con lo previsto, la nueva intendenta continuará con la planificación que venía desarrollando la administración municipal, con eje en la ejecución de obras públicas y las políticas sociales.