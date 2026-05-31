Los procedimientos realizados en Posadas, Oberá, Candelaria y Jardín América permitieron concretar arrestos por distintos hechos, incautar estupefacientes, asistir a un niño con problemas respiratorios, rescatar un animal en situación de abandono y reforzar los controles preventivos.

En Posadas, cerca de las 21 horas del viernes, efectivos de la Comisaría 15.ª de la Unidad Regional X detuvieron a un hombre de 38 años que ocasionaba desorden en la vivienda de su padre, en el barrio San Isidro. Minutos después, personal del Grupo de Acción Preventiva arrestó a otro hombre de 31 años por generar disturbios e insultar a comerciantes y transeúntes en inmediaciones de las calles Santa Fe y Roque Sáenz Peña.

Por otra parte, en jurisdicción de la Comisaría Décima, investigadores incautaron más de 230 gramos de cannabis luego de que dos sospechosos escaparan al advertir la presencia policial, abandonando una mochila con la sustancia. Asimismo, cerca de la medianoche, efectivos de la Comisaría Sexta secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana en la Chacra 122, tras la fuga de otros dos hombres que intentaron evitar un control.

En Oberá, efectivos de la Comisaría General Alvear asistieron a una mujer que solicitó ayuda debido a que su hijo de 8 años presentaba dificultades respiratorias y fiebre elevada. Tras constatar la situación y establecer que el menor padecía asma, los uniformados lo trasladaron junto a su madre al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

En tanto, en Candelaria, policías intervinieron ante una denuncia por presunto maltrato animal y resguardaron un perro que se encontraba en aparente estado de abandono, entregándolo preventivamente a una vecina para su cuidado.

Además, cerca de las 4:20 horas de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico de Jardín América retuvo una motocicleta Rouser 200 durante un control vehicular por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Finalmente, los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.