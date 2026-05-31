La política muchas veces suele concentrarse en liderazgos futuros, candidaturas y disputas de poder. Sin embargo, la realidad impone prioridades más inmediatas. La reunión de La Previa del último jueves dejó una señal en ese sentido. El espacio que dio origen a Encuentro Misionero volvió a reunir a una amplia representación de la sociedad misionera, con fuerte presencia de actores del interior de la provincia. Mientras buena parte de la conversación pública giraba en torno a especulaciones políticas, en el salón de las Dos Constituciones la agenda estuvo enfocada en la producción, la economía, la energía, la innovación, la educación y el empleo. Emprendedores, empresarios, productores, representantes de distintos sectores y jóvenes de varios municipios participaron de una jornada centrada en los desafíos que enfrenta hoy Misiones.

En ese contexto, uno de los anuncios más relevantes de los últimos meses fue realizado por Carlos Rovira, quien planteó la posibilidad de impulsar un bono de reactivación económica destinado a financiar infraestructura, energía, conectividad y obra pública. La iniciativa todavía deberá atravesar instancias de análisis técnico y político antes de materializarse, pero su sola presentación volvió a instalar una discusión necesaria: cómo sostener la actividad económica provincial en un escenario nacional complejo y con variables que, en gran medida, dependen de decisiones tomadas fuera de Misiones.

La economía sigue siendo la principal preocupación de amplios sectores de la sociedad misionera. Los comerciantes observan una recuperación más lenta de la esperada, los productores yerbateros continúan atravesando dificultades tras la desregulación del mercado, los emprendedores buscan herramientas de financiamiento y los municipios demandan inversiones para sostener infraestructura y servicios. Son desafíos concretos que requieren respuestas concretas.

Por eso el anuncio adquiere una dimensión política que trasciende lo estrictamente financiero. No porque garantice soluciones inmediatas, sino porque refleja una preocupación orientada hacia la gestión y hacia la búsqueda de herramientas para sostener actividad, empleo y consumo. También representa una señal política enfocada en la administración y el desarrollo antes que en la competencia interna. Mientras una parte de la dirigencia parece cada vez más absorbida por las discusiones sobre el futuro, la economía continúa exigiendo respuestas en el presente.

En paralelo, durante las últimas semanas comenzaron a multiplicarse reuniones, documentos y posicionamientos impulsados principalmente por algunos intendentes que buscan tener una participación más activa en la discusión política que se aproxima. Es una dinámica comprensible dentro de cualquier espacio. La búsqueda de protagonismo, influencia y capacidad de decisión forma parte de la lógica natural de la política.

Sin embargo, también resulta evidente que detrás de muchos de esos movimientos conviven intereses que van más allá de la gestión cotidiana. La continuidad política, la construcción de poder propio, la expectativa de influir en la futura conformación del gobierno y la aspiración de ocupar espacios más relevantes dentro de la estructura política aparecen como factores presentes en una etapa donde comienzan a perfilarse los debates de los próximos años.

La cuestión no es que esas discusiones existan, sino el momento en que ocupan el centro de la escena. Allí comienza a hacerse visible una diferencia entre la agenda de algunos dirigentes y la agenda de la sociedad. Porque mientras algunos sectores diseñan el mapa político del futuro, la provincia sigue enfrentando problemas que pertenecen al presente: la crisis yerbatera continúa abierta, la actividad económica necesita estímulos, la transición energética demanda planificación, el empleo privado requiere condiciones para crecer y el consumo aún está lejos de mostrar una recuperación plenamente consolidada.

La principal enseñanza que dejó La Previa es que la agenda de la sociedad sigue siendo mucho más urgente que la agenda de las candidaturas. La mayoría de los misioneros está pensando en sostener un negocio, vender su producción, mantener una empresa en funcionamiento o conseguir trabajo. Las definiciones electorales llegarán a su debido tiempo y los liderazgos se ordenarán cuando corresponda. Mientras tanto, la responsabilidad central de la dirigencia continúa siendo la misma: fortalecer la gestión, impulsar el desarrollo y generar respuestas concretas para una sociedad que necesita soluciones hoy.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.