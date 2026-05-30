El nuevo servicio de la Línea 02 Semi Rápida comenzará a funcionar este 1 de junio y conectará sectores estratégicos de la ciudad mediante un sistema de paradas específicas. La iniciativa busca agilizar los traslados y fortalecer la conectividad en uno de los corredores de mayor demanda de Posadas.

A partir de este lunes, Posadas contará con una nueva alternativa dentro del sistema de transporte público urbano. Se trata de la Línea 02 Semi Rápida, un servicio diseñado para optimizar los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre la zona sur y el centro de la ciudad.

La incorporación fue anunciada por la Municipalidad de Posadas a través de la Secretaría de Movilidad Urbana. Destacaron que la nueva modalidad permitirá ofrecer un traslado más ágil y eficiente para los usuarios que diariamente utilizan el transporte público.

La principal característica de la Línea 02 Semi Rápida será su sistema de funcionamiento. A diferencia de los recorridos convencionales, el servicio realizará ascenso y descenso de pasajeros únicamente en las paradas habilitadas y señalizadas a lo largo de todo su trayecto. De este modo, reduce la cantidad de detenciones y permitiendo una circulación más fluida.

De esta manera, se busca disminuir los tiempos de viaje y brindar una alternativa más rápida para quienes se movilizan entre distintos puntos de la capital provincial.

El recorrido atravesará sectores estratégicos y corredores de alta circulación vehicular. Entre las principales arterias incluidas se encuentran las avenidas Tulo Llamosas, Tierra del Fuego, López Torres y Rademacher y Mitre. Así también, las calles Buenos Aires y Rivadavia.

Según indicaron desde Movilidad Urbana, la implementación de esta línea forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el transporte público. Así también, adaptarlo a las nuevas demandas de movilidad de la ciudad.

Asimismo, las autoridades recordaron que el funcionamiento de la Línea 02 Semi Rápida estará sujeto al uso exclusivo de las paradas señalizadas. En ese marco, recomendaron a los usuarios prestar atención a los puntos habilitados para el ascenso y descenso de pasajeros.

Para conocer el recorrido completo, las ubicaciones de las paradas habilitadas y más detalles sobre el servicio, los usuarios podrán consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Posadas y de la Secretaría de Movilidad Urbana.