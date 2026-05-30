Un motociclista de 33 años resultó lesionado este viernes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de la colectora Leonardo Fabio y la Calle 204 de Garupá. El herido fue trasladado al Hospital de Fátima para su evaluación médica.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando Walter A. (33) circulaba a bordo de una motocicleta IKA Slalom 110 cc y, por causas que son materia de investigación, impactó contra la parte posterior de un automóvil Volkswagen Voyage conducido por Néstor S. (24).

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por personal de salud, siendo derivado al Hospital de Fátima para una mejor atención médica.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 14.ª de la Unidad Regional X, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.