El Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos se realizará del 8 al 10 de octubre en el Centro de Convenciones. El encuentro reunirá a especialistas, académicos y técnicos para intercambiar experiencias sobre infraestructura verde y arbolado urbano.

Posadas será el punto de encuentro de referentes de todo el país en materia de arboricultura, planificación ambiental y desarrollo urbano sostenible. La capital misionera albergará el Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos 2026, un espacio destinado a impulsar el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias para fortalecer el papel de la infraestructura verde en las ciudades.

Además, de esta manera, la capital de Misiones se consolida como un referente en gestión urbano-ambientales y portadora del Sello Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público (RIL).

Bajo el lema “Entornos más confortables”, las jornadas se llevarán a cabo el 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento. Los interesados en participar podrán enviar sus trabajos hasta el 31 de julio al correo electrónico oficial: [email protected]. Para mayor información e inscripciones, pueden ingresar a viicongresonacionalarboricultura.com.ar.

El congreso fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad. Es organizado por la Asociación Nacional de Arboricultura junto a la Municipalidad de Posadas y otros actores del sector académico.

Posadas, reconocida por el impulso a los espacios verdes

Recientemente, la ciudad fue reconocida a nivel nacional por sus políticas de protección ambiental, recuperación de espacios verdes y desarrollo del arbolado urbano. La distinción fue otorgada por la Red de Innovación Local mediante el Sello Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público. El intendente Leonardo Stelatto destacó que el reconocimiento refleja el trabajo sostenido que se viene realizando en distintos sectores de la capital misionera.

“Nuestra ciudad fue reconocida en el país por el compromiso que tenemos en recuperar y proteger nuestros espacios verdes, los parques, el Jardín Botánico y el arbolado urbano”, expresó.

El intendente posadeño también hizo hincapié en la importancia de sostener políticas públicas ambientales basadas en planificación y criterios técnicos. “Hay un trabajo a conciencia, hay una organización, una planificación que permite que esto vaya dando sus resultados”, afirmó.