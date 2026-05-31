El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 1,38 g/l durante un control preventivo realizado por efectivos de la Comisaría Seccional Primera de San Pedro, por lo que fue aprehendido y la motocicleta en la que se desplazaba fue retenida.

Un motociclista de 23 años fue detenido durante la tarde de este sábado en San Pedro, luego de ser interceptado en un operativo de prevención de delitos y faltas contravencionales y constatarse que circulaba en estado de intoxicación alcohólica y sin dominio colocado.

El procedimiento se concretó en el marco de recorridas preventivas realizadas por efectivos de la Comisaría Seccional Primera, quienes identificaron al conductor a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc, modelo CX.

Durante el control, el personal policial verificó signos compatibles con ingesta de alcohol, por lo que se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se labró el acta correspondiente, el involucrado fue trasladado a la dependencia policial donde quedó alojado a disposición de la Justicia, y la motocicleta fue retenida para las actuaciones de rigor.