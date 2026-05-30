Un siniestro vial se registró este mediodía en Leandro N. Alem, donde una motocicleta y un peatón resultaron involucrados por causas que se investigan. Como consecuencia, el peatón sufrió lesiones de gravedad y ambos fueron trasladados al hospital local para su atención.

El hecho ocurrió cerca de las 12 horas, en inmediaciones de la avenida Vélez Sarsfield y Ruta Provincial N° 4, cuando una motocicleta Honda CB 190, conducida por un hombre de 25 años, colisionó con un peatón.

Tras la asistencia inicial, el peatón fue diagnosticado con traumatismo de cráneo severo, fracturas en la pierna derecha, politraumatismos y otras lesiones, por lo que fue derivado al Hospital de Posadas con riesgo de vida. En tanto, el conductor de la motocicleta presentó lesiones de menor consideración.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional VI, junto a personal de Policía Científica. El test de alcoholemia practicado al motociclista arrojó resultado negativo. Continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.