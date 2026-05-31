La delegación contará con una base fija en Kansas durante toda la competencia. El plantel utilizará un centro de entrenamiento con tecnología de vanguardia.

La selección argentina inició su traslado a Estados Unidos para afrontar la etapa final de preparación de cara al Mundial. Durante la madrugada, una parte importante de la delegación partió desde el predio de Ezeiza con destino a Kansas City, ciudad elegida por la AFA como base de operaciones durante la competencia y sede del debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

Junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, viajaron 18 futbolistas de la lista mundialista, entre ellos Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. Este último afronta una recuperación estimada en dos semanas tras una lesión muscular sufrida en su último encuentro con Boca Juniors por la Copa Libertadores.

A la delegación también se incorporaron varios jóvenes convocados para participar de los entrenamientos y de los amistosos previos al certamen. Entre ellos figuran Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando y Simón Escobar. Además, Nicolás Capaldo y Agustín Giay integrarán el grupo mientras el cuerpo técnico evalúa la evolución física de Gonzalo Montiel

Messi y otras figuras se sumarán directamente en territorio estadounidense

El capitán Lionel Messi se incorporará directamente en Estados Unidos junto a otros integrantes del plantel como Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Juan Musso. Con esas llegadas, el cuerpo técnico completará la nómina de 26 jugadores prevista para la Copa del Mundo.

La concentración funcionará en el Hotel Origin de Kansas City, mientras que las prácticas se desarrollarán en el Compass Minerals National Performance Center, complejo que cuenta con vestuarios personalizados, salas de análisis táctico, áreas de hidroterapia y equipamiento de última generación para la preparación física. En paralelo, la AFA instaló un gimnasio adicional y un espacio especial destinado a los encuentros familiares durante la estadía.

La cola del avión con la 10 de Messi.

El cronograma de trabajo contempla una jornada inicial de adaptación antes del inicio formal de los entrenamientos, previsto para el 1 de junio. Posteriormente, Argentina afrontará dos compromisos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Tras esos encuentros, el plantel regresará a Kansas para enfocarse en la fase de grupos del Mundial. El estreno será el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en el Grupo J frente a Jordania el 27 de junio, ambos partidos en el Dallas Stadium.