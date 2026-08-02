Miles de personas de Misiones, distintas provincias argentinas, Brasil y Paraguay participaron este fin de semana de los principales encuentros realizados en Leandro N. Alem, Capioví y Apóstoles, donde la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo preventivo para garantizar el normal desarrollo de cada actividad, sin registrarse hechos de gravedad vinculados a los eventos.

El dispositivo de seguridad acompañó la realización del Rally Misionero en Leandro N. Alem, el Encuentro de Autos Clásicos en Capioví y el Motoencuentro en Apóstoles, convocatorias que reunieron a miles de vecinos, turistas y aficionados que disfrutaron de cada jornada con tranquilidad.

Para ello, la Policía de Misiones reforzó la presencia de efectivos en los sectores de mayor concurrencia, implementó controles vehiculares y preventivos, patrullajes dinámicos, monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia 911 y tareas de prevención coordinadas con las distintas dependencias policiales de cada municipio, permitiendo una rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

El despliegue operativo estuvo a cargo de cada Unidad Regional con jurisdicción en las localidades donde se desarrollaron las actividades, bajo la supervisión de la Dirección de Seguridad de la Policía de Misiones, coordinando recursos humanos y tecnológicos para brindar cobertura antes, durante y después de cada encuentro.

Además de los operativos habituales que diariamente se realizan en cada municipio de la provincia, la Policía reforzó el trabajo preventivo en estos encuentros masivos para que cada vecino, turista y participante pudiera disfrutar de cada evento con la tranquilidad y la seguridad que brinda la Policía de Misiones.