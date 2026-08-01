Siendo única en el nordeste la transferencia de nervios se hizo para tratar lesiones del plexo braquial en un paciente para recuperar su brazo tras un accidente de moto

El 70% de los residentes egresados del Hospital Madariaga se forman en el Parque de la Salud, un dato que respalda el crecimiento de la microcirugía en la provincia. El Servicio de Traumatología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” realizó una de las primeras cirugías de transferencia de nervios del nordeste argentino para tratar lesiones del plexo braquial, una patología altamente invalidante y frecuente en la región a causa de accidentes de moto y caídas de altura.

La intervención, guiada por el doctor David Rojas, combinó técnica microquirúrgica de alta complejidad con instrumental de última generación disponible en el Parque de la Salud, y permitió que un paciente de Posadas, que había sufrido el siniestro vial hace seis meses, recupere la movilidad de su brazo tras un posoperatorio favorable y el alta a las 24 horas.

Una cirugía pionera para una lesión que crece en la región

La transferencia de nervios es una técnica reservada para casos de plexo braquial severamente comprometido, cuando el brazo pierde por completo su capacidad de movimiento.

El doctor Rojas explicó el procedimiento con palabras simples pero contundentes: “transferimos un nervio de un músculo sano, músculo donante del propio paciente, a la parte afectada para conseguir una movilidad nuevamente en ese brazo”.

Se trata de una intervención que exige microscopios de alta definición, suturas milimétricas e instrumental específico, todo disponible en el hospital gracias a la inversión sostenida en tecnología médica.

El profesional remarcó la magnitud del desafío sanitario que representan estas lesiones en Misiones: “lamentablemente en nuestra zona tenemos mucha frecuencia de estas lesiones por accidentes de moto más que nada o caídas de altura”.

Ese diagnóstico epidemiológico es el que impulsó al equipo de traumatología a incorporar esta técnica, de la que ya se realizaron tres casos hasta el momento, según precisó el propio Rojas: “es una variante que solamente hemos hecho tres hasta ahora y bueno esperamos seguir haciendo este tipo de procedimientos”.

Un paciente, dos cirugías y un camino de rehabilitación

El caso que motivó la presentación pública corresponde a un paciente de Posadas que había sufrido un accidente de moto aproximadamente seis meses atrás. Según relató el médico, “toleró bien el procedimiento, fue dado de alta a las 24 horas e inicia la parte de rehabilitación”, un proceso que comenzará la semana próxima. No se trata de la primera intervención sobre el mismo brazo: el paciente ya había atravesado una cirugía previa en otra zona del miembro afectado, lo que confirma que este tipo de lesiones requiere un abordaje en etapas.

“Es un tratamiento que requiere varios procesos con varias cirugías, por lo tanto ya lleva la segunda cirugía en este caso”, detalló Rojas.

La técnica aplicada en esta segunda instancia es una variante denominada neurotización, que el especialista definió como “una de las primeras que se realiza acá en Misiones”, ejecutada por médicos del staff de miembro superior del Servicio de Traumatología del Hospital Madariaga.

El dato no es menor: posiciona al hospital como referencia regional en microcirugía nerviosa, un campo que hasta hace poco tiempo obligaba a los pacientes misioneros a trasladarse a otras provincias.

Tecnología de punta al servicio de una problemática regional

El propio Rojas fue explícito respecto del rol que cumple la infraestructura hospitalaria en el éxito de estas intervenciones: “para realizar este tipo de cirugía, esta técnica, usamos microscopios muy avanzados que tenemos a disposición acá en el parque de la salud, suturas muy delicadas que se usan en este caso también disponibles acá, instrumental específico para microcirugía”.

Esa disponibilidad de equipamiento de alta gama es la que permite trasladar a la práctica cotidiana procedimientos que, hasta hace pocos años, eran excepcionales en el interior del país.

El médico fue enfático al proyectar el impacto sanitario de este tipo de avances: “es una herramienta más que nos va a ayudar a tratar y a combatir este tipo de lesiones que son muy invalidantes para la población de Misiones, que tenemos muchos casos de accidentes en moto.

Así que con este nuevo avance podemos llegar a paliar ese tipo de lesiones y tratarlas acá en la provincia”.

El respaldo de la Fundación Parque de la Salud: inversión tecnológica y formación de especialistas

Detrás de cada avance quirúrgico como el protagonizado por el equipo de Traumatología se encuentra el trabajo sostenido de la Fundación Parque de la Salud, cuya gestión coordinada en la incorporación de tecnología calificada resulta determinante para que procedimientos de esta complejidad puedan realizarse en el propio territorio misionero.

Los microscopios de alta definición, el instrumental de microcirugía y las suturas especializadas que hicieron posible esta intervención forman parte de un proceso continuo de equipamiento impulsado por la Fundación, que apuesta a instalar capacidades médicas de referencia regional dentro del Hospital Madariaga.

Ese compromiso también se refleja en la formación de recursos humanos: el 70% de los residentes que egresan del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” completan su formación dentro del ecosistema del Parque de la Salud.

El dato cobra especial relevancia a la luz del propio testimonio del doctor Rojas, integrante del staff que hoy encabeza estos procedimientos pioneros: contar con equipamiento de punta no alcanza si no existe, en paralelo, un cuerpo médico altamente especializado capaz de ponerlo en práctica. La combinación entre inversión tecnológica y formación de residentes explica, en gran medida, por qué Misiones puede hoy ofrecer cirugías de plexo braquial que antes exigían derivación a otros centros del país, consolidando al Parque de la Salud como un polo de desarrollo sanitario para toda la región del nordeste argentino.

Link de video de Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/MUZk7PeYJTw?feature=share