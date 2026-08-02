Un siniestro vial entre una motocicleta y una peatona dejó como saldo una mujer lesionada este sábado al mediodía en la intersección de la avenida Francisco de Haro y calle Luis Pasteur de Posadas. El hecho ocurrió cerca de las 12:30 horas, cuando una motocicleta Keller de 110 cc, conducida por un hombre de 29 años, por causas que se investigan, embistió a una peatona de 82 años.

Tras el impacto, la mujer fue trasladada al Hospital Madariaga en una ambulancia, donde posteriormente fue examinada por profesionales médicos, quienes diagnosticaron fractura en ambas piernas y lesiones en la piel de la zona anterior de la tibia, con un tiempo probable de curación de 45 días. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, realizando las pericias correspondientes.

Además, se realizó el test de alcoholemia al conductor del rodado, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l). En tanto, personal de la Dirección General de Seguridad Vial labró un acta de infracción por falta de documentación de la motocicleta y se solicitó la intervención de Cibercrimen para la extracción de registros fílmicos de cámaras ubicadas en la zona, a fin de avanzar con la investigación del hecho.