Un joven de 23 años perdió el control del vehículo que conducía sobre la avenida San Martín de Apóstoles, impactó contra un alambrado y, tras el test de alcoholemia, fue detenido por disposición del Juzgado de Paz local.

El hecho ocurrió cerca de las 7:40 horas frente a la planta de EMSA, donde efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron tras el despiste de un automóvil Volkswagen Vento, en el que circulaban tres personas en sentido Apóstoles-Colonia Liebig.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica, donde se constató que no presentaban lesiones. En tanto, personal de Tránsito Municipal realizó actas de infracción por falta de licencia habilitante y VTV vigente.

Además, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado positivo con 1,867 g/l de alcohol en sangre. Por disposición del Juzgado de Paz local, el automovilista quedó detenido y los acompañantes fueron notificados de una causa contravencional. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes.