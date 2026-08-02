El test de alcoholemia dio positivo al conductor de una camioneta tras un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14. En otro hecho, un automóvil despistó y volcó en El Soberbio, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

Chocó con 1,96 g/l de alcohol en sangre y terminó demorado en San Vicente

Un hombre de 37 años fue demorado anoche luego de protagonizar un choque sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente, y dar positivo al test de alcoholemia con 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre. El siniestro ocurrió cerca de las 21.30, a la altura del kilómetro 978, donde colisionaron una camioneta Fiat Strada y un Volkswagen Gol Trend.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ninguno de los conductores sufrió lesiones. Sin embargo, tras el control de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta, los efectivos constataron que superaba ampliamente el límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito.

Como consecuencia, fue demorado, se labró el acta de infracción y el vehículo quedó retenido por disposición de la autoridad competente. La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque.

Despiste y vuelco en El Soberbio

En otro siniestro vial registrado durante la noche del sábado, un automóvil Fiat Siena despistó y volcó sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 5, en la localidad de El Soberbio. El hecho ocurrió alrededor de las 23.10.

El vehículo era conducido por un hombre de 63 años, quien viajaba junto a su esposa, de 57. Pese a la violencia del vuelco, ambos ocupantes resultaron ilesos. Personal policial trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes para establecer las causas del incidente.