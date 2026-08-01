Las interrupciones alcanzaron sectores de Posadas, San José, Garupá, Campo Grande, Santa Ana, Jardín América, Apóstoles, San Vicente y El Soberbio.

El temporal de viento y lluvia que afecta a distintos puntos de Misiones provocó interrupciones en el servicio eléctrico en sectores de Posadas y varias localidades del interior. Desde Energía de Misiones informaron que las cuadrillas técnicas fueron desplegadas en las zonas afectadas para reparar las fallas y restablecer el suministro.

En la capital provincial, los cortes se registraron en El Brete, y en los barrios San Lucas, La Misionerita y Latinoamérica, como también en Itaembé Iguazú, donde las condiciones meteorológicas ocasionaron inconvenientes en la red eléctrica.

También hubo interrupciones en otros puntos de la provincia

El temporal también afectó a otras localidades misioneras. En San José, el corte alcanzó a la totalidad del distrito, mientras que en El Soberbio la interrupción del suministro se concentró en la zona de Capín Largo, de acuerdo con el reporte difundido por la empresa.

Desde Energía de Misiones señalaron que el personal técnico permanece distribuido en los distintos sectores comprometidos con el objetivo de normalizar el servicio en el menor tiempo posible, en función de las condiciones climáticas y del alcance de los daños ocasionados por el temporal.

Canales habilitados para reclamos y consultas

La empresa recordó que los usuarios pueden informar cortes de energía o consultar el estado de las reparaciones mediante el asistente virtual de WhatsApp, disponible en el número 3764-242514. También se encuentran habilitadas las gestiones a través de la aplicación oficial Energía de Misiones, compatible con dispositivos iOS y Android.

Las autoridades recomendaron utilizar los canales oficiales para realizar reclamos y mantenerse informados sobre la evolución de los trabajos de reparación mientras continúan las tareas para normalizar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.