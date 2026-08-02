El Iprodha confirmó que las personas solteras y las familias sin hijos también pueden participar de los sorteos de viviendas. Los requisitos son los mismos que para el resto de los inscriptos y la gestión se realiza de manera online.

La gerente social del Iprodha, Carmen Glosnicki, explicó que las personas solteras y los hogares sin menores a cargo pueden acceder a los cupos de adjudicación de viviendas. Aclaró que deben cumplir los mismos requisitos que el resto de los inscriptos y remarcó la importancia de mantener actualizada la información declarada.

El proceso de inscripción para acceder a una solución habitacional está abierto durante todo el año y se realiza de manera online. El primer paso consiste en registrar la demanda habitacional en la página del Iprodha, trámite que puede realizarse las 24 horas y los 365 días del año.

Sin embargo, Glosnicki aclaró que la inscripción no implica automáticamente la participación en un sorteo. Cuando se abre una convocatoria, el instituto informa el tipo y la ubicación de las viviendas disponibles, además de los cupos correspondientes. En ese momento, quienes estén interesados deben ingresar al sistema y seleccionar la opción “Quiero participar” para quedar incluidos en el sorteo.

Dentro de los cupos, la prioridad continúa siendo para los grupos familiares con menores a cargo. No obstante, desde 2021 o 2022 el organismo comenzó a contemplar también la demanda de hogares sin menores, categoría en la que pueden participar personas solas, parejas sin hijos y otros hogares unipersonales.

En ese sentido, la gerente social confirmó que las personas solteras y las parejas que no tienen hijos no deben cumplir requisitos diferenciales. “Los requisitos son exactamente los mismos”, explicó, y señaló que lo que varía es la conformación del grupo familiar.

Además, existen cupos específicos para personas con discapacidad motriz, vinculados a las viviendas adaptadas, que representan el 5% de las construcciones. También se incorporó en una convocatoria realizada en Posadas en 2025 un cupo para inscriptos antiguos, destinado a personas que contaban con registros de larga data y habían participado en distintas convocatorias sin acceder al sorteo.

Una gestión que debe realizarse con responsabilidad

Glosnicki remarcó que todos los datos incorporados durante la inscripción tienen carácter de declaración jurada. Si una ficha resulta seleccionada en un sorteo, el instituto solicita documentación para verificar que la información declarada coincida con la situación del titular y su grupo familiar.

Por ese motivo, recomendó que cada persona realice y controle personalmente su inscripción. Si bien puede recibir ayuda de un familiar para completar la ficha, la responsabilidad por los datos ingresados corresponde al titular de la inscripción.

La funcionaria también volvió a advertir sobre la intervención de gestores. Explicó que el proceso es íntegramente online y que cada titular cuenta con su propio usuario y contraseña para realizar las gestiones. Desde el registro de la demanda hasta la presentación de documentación y las consultas posteriores vinculadas a la vivienda, el procedimiento se desarrolla mediante los canales digitales del instituto.

En ese marco, aconsejó realizar la inscripción con anticipación y no esperar a la apertura de una convocatoria para completar los datos de manera apresurada. Según explicó, los errores en la información declarada pueden generar inconvenientes posteriormente, cuando llega el momento de acreditar la documentación correspondiente.