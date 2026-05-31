La provincia tendrá una jornada estable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias. El ambiente será fresco durante la mañana, aunque las temperaturas subirán hacia la tarde.

Misiones transita este domingo bajo condiciones de tiempo estable y con predominio de cielo mayormente despejado en todo el territorio provincial. El ingreso de una masa de aire frío y seco favorece una jornada con buena amplitud térmica, mañanas frescas y tardes más agradables, además de garantizar la ausencia de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, no se esperan precipitaciones durante el día y la probabilidad de ocurrencia se mantiene baja, entre un 5 y un 15 por ciento. También será escasa la posibilidad de formación de nieblas y neblinas, por lo que las condiciones de visibilidad se mantendrán favorables.

Los vientos soplarán leves y variables, con predominio del sector sureste y este, a velocidades de entre 1 y 9 kilómetros por hora. No obstante, podrían registrarse ráfagas ocasionales de entre 15 y 30 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia. La calidad del aire continuará siendo buena.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 24°C para Iguazú, mientras que la mínima se registraría en San Vicente, donde el termómetro descendería hasta los 14°C durante las primeras horas del día.

Las condiciones de estabilidad se extenderán también al inicio de la semana. Para este lunes se prevé una jornada con predominio de sol, ambiente fresco al amanecer y temperaturas templadas por la tarde. Incluso se espera un leve descenso de las mínimas, con registros que podrían alcanzar los 9°C en Apóstoles, mientras que la máxima volvería a ubicarse en torno a los 22°C en la zona norte de la provincia.

Así, el comienzo de junio llegará con tiempo bueno, sin lluvias en el horizonte y con condiciones ideales para actividades al aire libre en gran parte de Misiones.