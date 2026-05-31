Luego de conocerse el informe preliminar de la autopsia realizada a la adolescente de 17 años hallada sin vida en Eldorado, la Jefatura dispuso reforzar las tareas investigativas de la Unidad Regional III con la incorporación de efectivos de la Dirección Homicidios, quienes ya trabajan junto a los investigadores locales para el esclarecimiento integral del caso.

La investigación continúa en torno al hallazgo del cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, ocurrido el pasado 28 de mayo en un sector de una propiedad abandonada del barrio El Tucán de la ciudad de Eldorado.

De acuerdo al informe preliminar emitido por el Cuerpo Médico Forense, la causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica, estableciéndose además una data de fallecimiento estimada entre cuatro y cinco días previos al examen. Asimismo, durante la inspección médica realizada inicialmente en el lugar del hallazgo no se constataron lesiones externas evidentes.

En el marco de las actuaciones, peritos de la División Policía Científica llevaron adelante el procesamiento integral de la escena, efectuando relevamientos técnicos, fijaciones fotográficas, levantamiento de rastros y demás procedimientos periciales orientados a incorporar elementos de interés para la investigación.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación fue reforzada con la intervención de la Dirección Homicidios, cuyos especialistas trabajan de manera conjunta con los investigadores de Eldorado en el análisis de testimonios, pericias y demás evidencias reunidas durante la causa. En ese contexto, los pesquisas avanzan en la reconstrucción de los días previos al hecho, los movimientos realizados por la adolescente y las circunstancias que rodearon su desaparición, con el objetivo de establecer una cronología precisa de los acontecimientos.

La causa continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado, que dispuso las medidas judiciales correspondientes y evalúa los distintos elementos incorporados al expediente para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la joven, mientras la Policía de Misiones prosigue con las tareas investigativas orientadas al esclarecimiento integral del caso.