Desde este lunes a las 8 los visitantes pueden recorrer las pasarelas hasta el balcón que mira la emblemática caída de agua.

Ya se encuentra habilitado el Circuito Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú. Desde este lunes a las 8 los visitantes pueden recorrer las pasarelas hasta el balcón que mira la emblemática caída de agua.

Desde el Parque se informó que, tras el monitoreo hidrológico y la verificación de seguridad, operarios de Iguazú Argentina rearmaron y reacondicionaron las pasarelas y barandas este domingo. La reapertura se decidió porque el caudal del río Iguazú continuó su descenso y las condiciones son seguras para público y personal.

El circuito había sido inhabilitado el miércoles pasado a las 15:00 por una crecida que superó los límites del protocolo. El jueves a las 17 se registró el pico máximo con 10.100 m³/s; desde entonces el río fue bajando hasta unos 7.000 m³/s este mediodía, lo que permitió la inspección y los trabajos de reparación.